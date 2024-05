Fernando Batista destaca su compromiso con Venezuela para la Copa América 2024: “Mi objetivo es llegar lo más lejos posible”

El director técnico de la selección de Venezuela, Fernando ‘Bocha’ Batista, tendrá una importante tarea a partir del próximo 20 de marzo cuando dé inicio la edición 2024 de la Copa América que se llevará a cabo en los Estados Unidos, competencia en la que el estratega espera mantener el buen ritmo de juego del cuadro Vinotinto para poder tener una importante participación y además poder aplicar de una mejor manera sus estrategias con la finalidad de lograr sumar muchas más victorias en los partidos restantes de las eliminatorias para el Mundial de 2026 que se realizará de forma conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una entrevista ofrecida para la FIFA el entrenador argentino habló sobre el trabajo que ha venido realizando con la Vinotinto para alcanzar el crecimiento que cosechan actualmente y los objetivos de tienen de poder clasificar al Mundial de Fútbol para acabar así con la mala racha histórica que poseen; afirmó que no parte con el pensamiento de quedar campeón de la Copa América 2024 al considerar que todavía le queda mucho a su equipo, aunque si enfatizó que tratarán de llegar lo más lejos posible.

“Hacer una buena Copa América para nosotros sería seguir afianzando ideas como grupo y como equipo. Esa es una de las grandes metas que tengo como entrenador de esta selección. Seguir mejorando, tener la posibilidad de tenerlos más tiempo, que es diferente a una Eliminatoria. Después cuando reinicie la Eliminatoria, que hay jugadores que pueden volver o no estar, nos puede ayudar el tiempo. Hay que seguir afianzando ideas, corrigiendo cosas, ir partido tras partido. La ilusión, el sueño, y la competitividad mía es llegar lo más lejos posible. Hoy no me pongo un objetivo, tengo que ser realista y no decir que mi objetivo es salir campeón. Pero tenemos que ir viendo para qué estamos. Muchas veces en estos torneos vas encontrando el equipo durante el torneo. Como selección tenemos que seguir mejorando, y más allá de los rivales del grupo, seguir pensando que nuestro gran rival es Venezuela”, expresó.

Batista destacó el trabajo que ha venido realizando en la mentalidad de todos los jugadores venezolanos para poder dejar a un lado esa idea de ser el equipo más débil del continente y así convertirlos en un grupo de futbolistas de alto nivel que actualmente ubican a su país en la cuarta posición de la tabla de clasificación para el Mundial de 2026 justo por detrás de Argentina, Uruguay y Colombia.

Venezuela’s coach Fernando Batista, right, argues to referee Dario Herrera of Argentina during a qualifying soccer match against Peru for the FIFA World Cup 2026 at the National stadium in Lima, Peru, Tuesday, Nov. 21, 2023. (AP Photo/Guadalupe Pardo)

“Quizás en una selección como la de Venezuela, que todavía no tuvo la posibilidad de ir a un Mundial, más allá de la técnica y la táctica hay que trabajar mucho sobre lo mental, sobre la cabeza. Porque lógicamente, buscar el por qué nunca se pudo clasificar a un Mundial, dónde está el punto. Futbolísticamente muchos jugadores están en el exterior, en ligas competitivas. Acá lo que si pensamos en todo el cuerpo técnico, es que más allá de lo técnico y lo táctico que hay que seguir mejorando, es que hay que trabajar en la mentalidad. Antes de empezar las Eliminatorias dije que el gran rival era Venezuela mismo, más allá de las otras nueve selecciones con las que ibas a competir. Porque eso te lleva a pensar que no tenés que mirar para atrás, que tenés que mirar para adelante, trabajar mucho en lo anímico, en lo mental, en la cabeza del jugador venezolano, que lo puede hacer. Hoy estamos en ese camino y estamos trabajando en eso”, dijo.

“Tenemos en el cuerpo médico un grupo de coaching que trabaja no solo con la absoluta, sino también con las juveniles. donde es muy importante. Hacemos un trabajo en conjunto, más allá de lo que uno pueda decir desde lo futbolístico. Hay profesionales, y hoy el fútbol te da la posibilidad de ayudar al ser humano. El que juega al fútbol es un ser humano, se pone la camiseta, pero puede tener los mismos problemas que cualquier otro trabajador. Solo que los fines de semana se pone la camiseta y, en este caso, al ser una selección, hay mucha pasión, hay un país atrás. Y eso hay que trabajarlo. Cuando le toca entrar al campo de juego, la mentalidad del jugador es muy importante. Estamos constantemente trabajando con eso. Cuando uno agarra desde más joven muchas situaciones se hacen más fácil”, agregó.

Para finalizar fue cuestionado sobre la actualidad del máximo goleador histórico de Venezuela y actual estrella de los Tuzos del Pachuca, Salomón Rondón, quien está viviendo un gran momento dentro del equipo azteca que le permite llegar con un enorme impulso anímico a la Copa América.

“Salomón es un competidor nato. Todo el tiempo quiere más, quiere mejorar. Con su edad, que está con 34 años pero desde lo físico, desde el día a día, está como si tuviera 20 años, eso es muy bueno. No solo para nosotros, tenerlo en la delantera en donde es nuestra bandera. Tenemos la suerte, y él tiene la suerte, de haberse recuperado de su paso por River que no fue como él hubiese querido y hoy está muy bien, muy competitivo, goleador. Eso nos viene bien, porque tener un jugador de su jerarquía, de su historia, jugar diez o doce años en Europa no es fácil y más en esos puestos que tenés mucha competencia. Nos pone contentos por nosotros como selección, por él porque es un gran profesional y una gran persona. Ojalá pueda seguir con esta recuperación de los últimos seis meses porque uno lo veía en el día a día luchando para alcanzar el nivel que está teniendo hoy”, concluyó.

