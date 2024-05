Adamari López es fuertemente criticada por seguir durmiendo con su hija de 9 años

Adamari López y la doctora Nancy Álvarez son algunas de las conductoras del talk show (Desiguales) que tiene Univision. A su vez, ambas en diversas oportunidades han sostenido varios roces tras no estar de acuerdo con sus opiniones y en esta ocasión no fue la excepción.

Uno de los temas más reciente del que hablaron fue el de saber si es bueno o no dormir con el recién nacido, y saber si de alguna manera podría afectar la relación de pareja tras la falta de espacio para compartir en la intimidad

“Tú no duermes con tu bebé en la cama, eso le hace daño al bebé. El bebé tiene que aprender a irse, lo pones con una camita al lado tuyo… Lo que tienes que hacer tú es enseñarle al niño a separarse. Si tú no logras que tu bebé se separe de ti tú lo estás haciendo mal. Eso le hace daño al bebé, después sácalo de la cama que te va a llevar el diablo”, comenzó diciendo Álvarez, quien además es especialista en el tema.

Sin embargo, Adamari no compartió la postura de la doctora debido a que dijo que a sus 53 años ella sigue compartiendo de la misma manera con su hija, fruto del amor que algún día existió con Toni Costa: “Hasta el sol de hoy yo duermo con Alaïa y yo soy la más feliz”.

“Tú (eres feliz). Pero, ¿y ella? ¿En el futuro va a ser feliz?, fue lo que le consultó la doctora a la puertorriqueña.

La también actriz no dudó en contestarle: “Probablemente, sí (porque) le he dado una seguridad“.

La doctora Nancy también le llegó a preguntar que cómo haría en el momento de la intimidad y López no se quedó callada: “Yo no estoy diciendo que tiene que estar 24 horas conmigo, lo puedo hacer en otro momento de la vida. La hora de hacer el amor no tiene que ser solamente por la noche a la hora que uno se va a dormir. Uno se acuesta con el marido a la hora que le da la gana”.

