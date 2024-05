Ángela Aguilar revela su más reciente decepción amorosa: “Mi corazón ha estado roto tantas veces”

Ángela Aguilar recientemente habló sobre su vida sentimental y lo duro que le ha tocado hasta el momento. Por ello, no descartó mencionar a un misterioso hombre con quien las cosas no funcionaron y la llevó a cantar “Mis amigas las Flores”, tema en el que refleja su realidad. “La canción, yo creo que es una forma muy romántica de ver la decepción… Yo no quise que ese hombre me haya quitado el significado de las flores tan bonitas que yo tengo”, dijo en ‘ABC7 Los Ángeles’.

“Muchas veces no sé decir las cosas, pero sí las sé cantar y entonces en este sentido fue de una relación que yo quería tener con este hombre y él me fallaba muchísimo, pero cada vez que me fallaba me llegaban muchas flores, camiones de flores, a la casa”, añadió la hija de Pepe Aguilar.

La cantante detalló que llegó a recibir apoyo, pero veía que solamente importaban las plantas: “Estaba hablando por teléfono con una de mis amigas y yo le decía: ‘Es que, pues aquí estoy y esto pasó’… y ella me dijo: ‘Ángela, necesitas que vaya. Creo que necesitas una amiga’ y ahí yo le contesté: ‘Pues no te preocupes, aquí están mis amigas las flores'”.

“Y también esta idea de romantizar la juventud porque al final del día, si ves el video es casi en todos los tonos verdes… yo veo lo verde como lo joven, como algo nuevo que apenas está aprendiendo a amar, apenas está aprendiendo a ser mujer, apenas está aprendiendo a crecer. Entonces, en este sentido, y en este caso, yo fui muy verde. Estaba aprendiendo qué era esto y por eso quise también involucrar a las flores como parte de este significado oculto que estoy muy joven todavía”, agregó al mencionado medio.

Ángela Aguilar habla del origen de las flores

“Prácticamente, eso surgió de un galán que me mandaba muchas flores, pero era solo cuando él hacía algo malo”, reveló a ‘Despierta América’.

A pesar de haber experimentado desilusiones en el amor, Ángela se muestra optimista y confiada en que en algún momento encontrará a la persona indicada. Por ahora, la joven artista se encuentra enfocada en seguir creciendo profesionalmente y en seguir deleitando a sus seguidores con su talento.

“Mi corazón ha estado roto tantas veces… cada partecita ama a diferentes personas, por eso, canto mis canciones con mucho sentimiento. Estoy recientemente soltera, desafortunadamente”, expresó.

