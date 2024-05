Pocho Guzmán: “Chicharito Hernández nos va a dar un campeonato”

El futbolista mexicano y jugador de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Víctor ‘Pocho’ Guzmán, decidió salir en defensa del histórico delantero se la selección mexicana Javier ‘Chicharito’ Hernández por las críticas que ha recibido dentro del Rebaño Sagrado; ante todo esto el jugador destacó ques está completamente confiado de que el artillero los ayudará a superar a todos sus rivales y así poder conquistar el título de campeón de la Liga MX a Chivas.

Estas declaraciones las realizó el Pocho Guzmán durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que a pesar de la mala suerte que tuvo al fallar el gol ante los Diablos Rojos del Toluca todavía tiene plena confianza en su trabajo en el terreno de juego y consideró que puede marcar la diferencia en cualquier partido.

“Ahorita Javier Hernández a lo mejor tuvo esa mala fortuna de fallar ese gol (contra Toluca), pero yo te puedo firmar que Javier nos va a dar un campeonato o nos va a dar el pase a la final”, expresó el jugador en sus declaraciones.

“Javier es un jugador distinto y es un jugador preocupante, preocupante para el adversario saben de lo que es capaz de hacer, de lo que es capaz mentalmente, de lo fuerte que es, si él falla una yo te aseguro va a volver a fallar cinco más, pero te va a meter otras 15 o 20”, agregó el ‘Pocho’.

Guzmán también recordó las palabras que le dio Chicharito Hernández cuando él quiso entregarle el brazalete de capitán a su llegada a Chivas de Guadalajara, demostrando así el gran respeto y admiración que le tiene.

“Javier es una persona respetable por todo el fútbol, no solo nacional sino mundialmente, lo que ha hecho Javier es algo que se podría decir envidia de la buena… entonces yo se lo dije, con todo respeto te entrego el gafete, la verdad a mí no me cambia si soy capitán, y sus palabras de él fueron ‘tú eres el capitán y tú lo vas a ser cuando esté jugando o no lo esté’ entonces es algo muy significativo para mí que una persona de la talla de Javier te diga eso”, concluyó.

En el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX Javier ‘Chicharito’ Hernández ha disputado un total de 319 minutos oficiales en los que logró anotar un gol en la victoria 3-2 que consiguió el Rebaño Sagrado ante el Club Puebla en la Jornada 14 del campeonato.

