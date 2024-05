Carlo Ancelotti respalda a Courtois como el portero para la final de Champions League 

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sorprendió a todos los aficionados del conjunto merengue al revelar el nombre del portero que será el encargado de disputar el partido de la final de Champions League ante el Borussia Dortmund y así acabar con las dudas sobre este tema que ha tenido a la expectativa a todos los hinchas merengues.

Durante la conferencia de prensa previo al partido el estratega aseguró que el guardameta belga Thibaut Courtois será el encargado de estar bajo los tres postes para el partido contra el cuadro teutón a pesar del gran nivel competitivo que registró el ucraniano Lunin en las últimas semanas mientras su compañero se recuperada de la doble lesión en la rodilla que sufrió este año.

La medida tomada por Ancelotti se debe luego de analizar el gran partido que protagonizó Courtois durante el partido liguero disputado contra el Deportivo Alavés, donde logró evitar un total de 10 remates directo a la portería para demostrar que se encuentra completamente recuperado y en camino a volver a estar entre los mejores porteros del planeta.

“Duda no tenemos ninguna de lo que tengo que hacer el 1 de junio. Hasta entonces intentar preparar a toda la plantilla lo mejor posible y después tomaré la decisión más correcta para intentar ganar el partido. Duda no tenemos”, expresó Ancelotti en sus declaraciones.

“Debate para mí no hay, la duda la tenéis vosotros (periodistas). Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho para llegar a la final, y Courtois está volviendo a lo que era antes, el mejor del mundo”, agregó ante los medios de comunicación al agradecer el buen ritmo de competencia que registró Lunin en el tiempo que estuvo como portero titular de los merengues.

Con respecto a la situación actual de varias figuras de gran importancia dentro del Real Madrid como lo son Toni Kroos y Luka Modric, el entrenador italiano aseguró que se siente bastante optimista por su rendimiento y espera poder seguir contando con ellos.

“Yo soy siempre optimista. Estamos pensando en la final, lo demás es secundario y nada más. Lo del futuro se hablará después de la final […] Nunca he tenido un problema con Modrić. Antes de ser un jugador de un nivel top, de los mejores del mundo, es aún más espectacular como persona. Nunca hemos tenido un problema, ni lo tendremos. Nos respetamos mucho […] Toni, como persona, es un alemán. Yo me siento muy alemán en ese sentido, no hablo mucho, prefiero escuchar… Cuando debe decir algo, lo dice con claridad. Tiene pocas dudas, es bastante claro, es sincero, muy honesto, un perfil que me gusta”, concluyó.

