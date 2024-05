Juan Pablo Montoya tendrá su propia serie-documental que narrará su carrera en el automovilismo

El piloto colombiano ícono del automovilismo en Latinoamérica, Juan Pablo Montoya, anunció este martes que se dedicará a contar su vida en una serie-documental que mostrará parte de su ilustre y extensa carrera dentro del deporte.

Como parte de lo que fueron más de 15 años de carrera dentro del automovilismo, con participación en la máxima categoría Fórmula 1, así como también en la IndyCar, F3000, CART y NASCAR, Montoya se pondrá frente a las cámaras en una serie que aunque no contará con un guion establecido promete revelar los principales detalles que dejó su pasantía por las pistas.

Sobre la producción, el cafetero brindó información relacionada con el proyecto y sobre todo la importancia de que su historia pueda inspirar a qué otros se adentren en el automovilismo.

“Compartir mi historia es un privilegio. Creo que es genial que la gente sepa de dónde vengo, lo que he hecho y lo que he aprendido. Espero que inspire no solo a los aficionados de las carreras, sino a cualquiera que crea en perseguir sus sueños contra todo obstáculo“, dijo Montoya.

La productora que estuvo encargada de la realización del material audiovisual se llama NTERTAIN y ha realizado otras narrativas latinas como Los Montaner y La Firma.

Aunque se desconoce la fecha de estreno oficial al público o si será transmitido a través de alguna plataforma de streaming, el estreno del documental se realizó el pasado 1 de mayo en la previa del Gran Premio de Miami y el evento privado contó con la participación de importantes personajes como Emilio Estefan, Tommy Mottola y el beisbolista Aníbal Sánchez.

En cuanto a la carrera de Montoya en la Fórmula 1 disputó 95 grandes premios entre 2001 y 2006 para las escuderías Williams y McLaren, consiguiendo en total siete triunfos.

