Ciudades de Illions que pagan miles de dólares por mudarse allí

MakeMyMove.com, la página con la que las personas pueden encontrar qué ciudades de EE.UU. pagan por mudarse allí, señala que tres ciudades de Illinois ofrecen miles de dólares a los interesados, bajo ciertas condiciones.

En el sitio se encuentran lugares increíbles en todo Estados Unidos que están dando la bienvenida a nuevos residentes con incentivos, bonos de firma y oportunidades para establecer contactos y empezar una nueva vida, además de que pagan por mudarse allí.

Los estados ofrecen asistencia para ayudar a las ciudades con la estabilidad de la población, el crecimiento económico y la mejora de los vecindarios a largo plazo.

Ciudades que pagan por mudarse allí:

Jacksonville

Incentivo Total, $9,300, que incluye, entre otros:

· $5,000 en efectivo para reubicación

· $300 en “Cheques de Cámara” cortesía de la Cámara de Comercio del Área de Jacksonville, First National Bank of Arenzville y People’s Bank & Trust

· Visita guiada personal de las escuelas de Jacksonville a cargo del superintendente y consulta de bienes raíces con el equipo de Yates en The Real Estate Group, Inc.

· Una cuenta corriente gratuita de Heartland Bank and Trust Company

· Tres meses de servicio de banda ancha de fibra de Illinois Electric Cooperative, i3 Broadband o Cass Communications (debe estar ubicado en el territorio de servicio)

Mattoon

Incentivo Total, $11,707, que incluye, entre otros:

· $5,000 en efectivo para gastos de mudanza

· $500 en vales para restaurantes locales

· Membresía gratuita de 1 año en Elevate Coworking Space

· Membresía familiar de 6 meses en la YMCA

· Tarjetas de regalo Rural King de $500

· 6 meses gratis – Unidad de almacenaje

· Tarjeta de regalo de $250 para muebles Slumberland

Pittsfield

Incentivo Total, $6,800, que incluye, entre otros:

· $5,000 en efectivo para reubicación

· Paquete de 3 meses gratis de Internet, teléfono y TV de alta velocidad

· 3 meses gratis de servicios de agua y alcantarillado

· Pase familiar para la piscina King Park

· 6 meses gratuitos de seguro contra robo de identidad de Farmers State Bank

