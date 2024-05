Más de 300 portadores de ‘Green Card’ reciben ayuda en jornada de ciudadanía en NYC

Más de 300 titulares de ‘Green Cards’ obtuvieron ayuda gratuita con su solicitud de naturalización en la Campaña anual de Ciudadanía de Primavera de CUNY Citizenship Now!, un evento masivo que duró todo el día y que reunió a cientos de miembros del personal y voluntarios para concientizar sobre las ventajas de la naturalización y ayudar a los inmigrantes elegibles a convertirse en ciudadanos estadounidenses.

En la jornada del sábado, coauspiciada por Univision y celebrada en el John Jay College of Criminal Justice de CUNY, en Manhattan, unos 70 miembros del personal jurídico de CUNY Citizenship Now!, 190 voluntarios, funcionarios gubernamentales y organizaciones comunitarias ayudaron a un total de 304 titulares de tarjetas de residencia. Los solicitantes elegibles salieron con un paquete de solicitud de ciudadanía completo y listo para ser presentado al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). CUNY Citizenship Now! es el programa de asistencia legal universitario más grande del país.

El costo del formulario de naturalización recientemente actualizado (USCIS N-400) aumentó en abril a $710 para la presentación en línea y $760 para solicitudes en papel. Ese día se evaluó a los participantes para determinar su elegibilidad para solicitar una exención de tarifas o una tarifa de solicitud reducida, lo que podría ahorrarles cientos de dólares. USCIS recientemente extendió la elegibilidad a muchas personas que anteriormente no podían calificar para una tarifa reducida o exenta. Los participantes también aprendieron cómo prepararse para la entrevista de ciudadanía. Los voluntarios y el personal que estuvieron presentes hablaban español, francés, italiano, mandarín, cantonés, bengalí, urdu, criollo haitiano y árabe.

“CUNY tiene una larga trayectoria ayudando a inmigrantes a establecerse en la ciudad de Nueva York, y el buen trabajo de Citizenship Now! refleja esta tradición”, dijo el rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez. “Estamos agradecidos con el personal legal, los voluntarios, los socios comunitarios y los funcionarios públicos que trabajan juntos para ayudar a estas personas a acercarse al logro del importante hito de la ciudadanía, que abre una gran cantidad de beneficios y oportunidades de movilidad económica”.

Anímese a hacerse ciudadano

Los eventos de Citizenship Now! están abiertos a todos los residentes permanentes de EEUU y sus servicios son gratuitos y están disponibles para el público en general. Aquellos interesados en obtener más información sobre la organización pueden llamar al 646-664-9400 o al 212-652-2071, o visitar cuny.edu/citizenshipnow y completar un formulario para solicitar una llamada telefónica.