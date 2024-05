Rodrigo Romeh contó que Ivonne Montero es su crush desde hace más de una década

Rodrigo Romeh expresó que desde que conoció a Ivonne Montero en el filme ‘El tigre de Santa Julia’ (2012) siempre le ha parecido una mujer increíblemente hermosa y talentosa. Además, resaltó que su personalidad y carisma hacen que sea aún más especial. El exconcursante no dudó en halagar la belleza de la actriz, dejando en claro que le parece una mujer admirable en muchos aspectos, al tiempo que la terminó tildando como su crush.

Montero agradeció las palabras del campeón mundial de fitness y se mostró emocionada por volver a visitar la casa donde una vez fue la ganadora. También aprovechó la oportunidad para enviar mensajes de apoyo y motivación, aunque fue a través de la red social de la camarita donde pidió que votaron por él. Sin embargo, Rodrigo quedó en el segundo lugar.

Sin duda, la visita de Ivonne se convirtió en un impulso para los concursantes y les dio una motivación extra para seguir adelante en la competencia que el pasado lunes llegó a su fin. A su vez, en horas de la noche del pasado 20 de mayo se conoció que Maripily Rivera se llevó la maleta llena con el premio mayor de la cuarta temporada.

Internautas rechazaron llamado de Ivonne Montero

“¡Romeh apagará las luces, decretado!! ¡Muy merecido”, “Me arrepiento de que ganarás debió ganar Zerboni”, “Deberías ser más Imparcial y NO pedir votos por ninguno…..te apoye en tu temporada, pero eso no se hace”, “No me gusto que no entraras imparcial para nada me gusto eso.”, “Qué pena tan grande que me has dado con esto! ¡En tu temporada me molesté con mucha gente por defenderte del ataque en tu contra! Y hoy tú apoyas lo mismo”, “Ivonne, pero debes ser imparcial ellos no deben darse cuenta de tu apoyo hacia él. Bendiciones”, “Yo te apoyé mucho en tu temporada por como te difamaron y humillaron y ahora tú apoyando a Romeh”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

