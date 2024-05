A Ivonne Montero le gustaría tener una pareja tras Rodrigo Romeh decir que ella es su crush

Desde el fin de semana se viene hablando de que Rodrigo Romeh considera que Ivonne Montero es su crush, pues la conoció en la película ‘El Tigre de Santa Julia’ en el año 2002, el comentario surgió luego que ella visitara ‘La Casa de los Famosos 4’ en su recta final. A su vez, el estado sentimental de la actriz fue revelado y a algunos fans les genera curiosidad saber si habría posibilidad de algo más que una amistad.

“En este momento me siento muy feliz, me siento plena, obviamente estaría maravilloso que tuviera un compañero al lado, pero estoy muy concentrada en mi trabajo, con Antonella, quiero dedicarle su tiempo. Sí me gustaría que el día de mañana si le preguntan ¿cómo recuerdas tu infancia?, (ella diga:) con mi mamá, que mi mamá estuvo ahí”, comenzó diciendo Montero en una conversación ‘En Casa con Telemundo’.

Durante la conversación con Carlos Adyan y Aleyda Ortiz ella expresó que: “Ya necesito encontrar el compañero que me acompañe los últimos años de mi vida”. Además, también mencionó las características que debe tener: “Tiene que ser un hombre que sea muy seguro de sí mismo, que tenga amor propio. Que sea obviamente independiente. Me ha tocado ser proveedora”.

Ivonne es también es conocida por todo lo que ha luchado por la salud de su hija de 10 años. A su vez, agregó más de lo que debería tener esa persona ideal: “Una persona que valore a la mujer, que sepa que al entrar en una relación con una madre soltera hay prioridades, que no se sienta menos ante la relación con una mujer que es popular, que es exitosa, que tiene carácter”.

“Al hombre le pega en el ego y entonces su manera de sentirse bien es tratándote mal, tratando de bajarte de donde estás porque ahí te puso la vida. Ya soy una mujer madura, ya tengo experiencia, ya he vivido”, le comentó a los conductores de televisión.

“La reina de la inteligencia emocional”, “De Ivonne se dijo mucho que si se hacía la víctima, que si hipócrita. Nada de eso la define, lo que si es digna de admirar es el temple, la inteligencia emocional, la resiliencia, ella no fue falsa”, “Le decían la mosquita muerta, así como le dicen a Romeh mosquito muerto, pero estos mosquitos son nuestros ganadores”, “No estoy de acuerdo con respecto a lo de Romeh”, fueron algunas de las opiniones registradas en el canal de YouTube.

