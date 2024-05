Ana Gabriel explica que su estado de salud se “complicó” y pide que no la “suelten de la mano”

La semana pasada Ana Gabriel realizó su primer concierto en Chile. Sin embargo, tuvo que ser hospitalizada y tuvo que pausar las próximas presentaciones tras haber sido diagnosticada con influenza. No obstante, el pasado martes subió un video a la red social de la camarita para contar lo más reciente que los médicos le habían dicho.

“Quiero informarles, no una buena noticia: la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas tengo que permanecer en reposo absoluto bajo vigilancia de ellos y medicamento”, comenzó compartiendo en la red social de la camarita.

La intérprete de ‘Amiga’, siguió hablando desde la cama de un hospital: “Desafortunadamente, se complicó, quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas. Pero bueno aquí estoy aun así, con todo y mi pesar para comunicarles lo que está sucediendo. Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano por favor”.

“A todo el público que amo tanto, les dejo un vídeo saludándolos y dando parte de mi estado de salud. No lo olviden, los llevo conmigo siempre #undeseomas #50aniversario”, fue el mensaje que acompañó el video subido a su cuenta de Instagram.

Fanáticos le envían sus mejores deseos a Ana Gabriel

Sus fans manifestaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo y pronta recuperación a través de redes sociales. Muchos expresaron su cariño y admiración hacia la cantante y le deseaban que se restableciera pronto para volver a los escenarios.

“Amiga eres una profesional, pero primero es la salud, deseo que te recuperes pronto”, “Espero tu pronta recuperación. Sabemos lo respetuosa profesional y seria que eres en tu trabajo y con tu público que te amamos”, “De todo corazón que se mejore con todo el cariño del mundo”, “Primero tu salud, Dios te bendiga siempre”, “Pronta recuperación reina, estás en nuestras oraciones”, “Dios te cuide y proteja reina, así será, primero tu salud ante todo. Te Amamos mucho con todo el corazón”, “Su salud es lo más importante. Nosotros seguimos orando por su pronta recuperación”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

