Maripily Rivera habla de Aleska Génesis: ‘Ni volviendo a nacer vuelve a ser real’

Maripily Rivera habló este 23 de mayo con la prensa luego de llegar a Puerto Rico, donde fue recibida como toda una reina por su triunfo en ‘La Casa de los Famosos 4’. En sus declaraciones la boricua habló de su conflicto con Aleska Génesis, modelo venezolana

“Se acabó la casa y aún continúan diciendo que no eres merecedora de este triunfo”, le dijo una reportera a la boricua.

Ante el comentario, indicó: “Aleska es lo más falso, la he perdonado mil veces, le he dado oportunidades, pero yo creo que esa ni volviendo a nacer vuelve a ser real. Hay que presentarle a Anuel para que le enseñe real hasta la muerte y sabe lo que es ser real”.

Luego, contó que cuando se la encontró en el aeropuerto de Ciudad de México para viajar a Miami le dijo que la disculpara por las peleas dentro de la casa y que no había rencillas, ¿pero cuál fue la sorpresa? Que luego en una entrevista dijo que no entendía cómo la boricua ganó esta competencia.

“Qué loca, yo la miré así y decía que me daban ganas de arrastrarla, pero dije que me iba a enfocar en mis entrevistas y sabía en qué momento me iba a vengar”, afirmó.

Fue así como cuando se encontraron en Telemundo le puso freno y le dijo que no la saludara, debido a que estuvo con hipocresías.

“Yo entiendo que ella es una mujer que para llamar la atención necesita apagar la luz de los demás y empoderarse al lado de hombres, hacer lo que está haciendo y es mejor ignorarla, son gentes que no me puedo poner al nivel de ella, hay que enseñarle con guantes de oro”, afirmó.

Dentro de la competencia y sobre todo en la última etapa, Maripily Rivera protagonizó grande discusiones con la venezolana, debido a que se unió con Lupillo Rivera y formaron una alianza con la que soñaban ganar la final que terminó con la boricua como gran protagonista, pues fue a ella a quien el público respaldó con su voto.

