¿Por qué terminaron Christian Nodal y Cazzu? Cronología de su relación

Luego del sorpresivo anuncio, por parte de Christian Nodal, respecto al fin de su relación con la también cantante Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, decenas de interrogantes y preguntas, respecto al porqué de esta abrupta noticia, han comenzado a inundar las redes sociales

Y es que aunque Nodal y Cazzu no brindaron detalles sobre este anuncio, más que sus propios pronunciamientos y declaraciones a través de sus redes sociales, existe una serie de hechos, declaraciones y sucesos que podrían explicar la tan repentina noticia.

¿Cómo inició la relación entre Christian Nodal y Cazzu?

Luego de su polémica relación con la cantante mexicana Belinda, la cual terminó en febrero de 2022, Christian Nodal inició su etapa al lado de Cazzu durante el mismo año cuando se presentó en el Estado de México para brindar un show.

Christian Nodal reveló en entrevistas previas que Cazzu no quería ser su novia al inicio. Crédito: Mezcalent

En esta presentación, la rapera sudamericana se encontraba presente, lo que ocasionó que Nodal la invitara a subir al escenario para cantar juntos el tema “Si Te Falta Alguien”. Posterior a esta primera “conexión”, la pareja fue vista de la mano en Guatemala, donde incluso se les vio compartiendo un helado.

Gracias a estas imágenes, se dejó entrever que las estrellas latinas habían iniciado un romance. Sin embargo, y por más rápido que se considere la unión entre Nodal y Cazzu, el mismo cantante reveló en una reciente entrevista que la argentina no quería ser su novia. En cambio, prefería mantener una relación más casual.

Con el pretexto de mantenerse más cerca de ella, Nodal compuso el tema “Cazzualidades”, una clara referencia a la cantante, lo que finalmente oficializó la relación entre los intérpretes a finales de 2022.

Christian Nodal y Cazzu viven su mejor etapa

Fue al siguiente año, en 2023, que la relación entre Nodal y Cazzu dio uno de los pasos más importantes tras la serie de rumores de embarazo por parte de la rapera. Lo anterior fue confirmado unas semanas después y, finalmente, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Inti, en septiembre de 2023.

A partir de este hecho, Christian y Julieta disfrutaron de una de las mejores etapas en su vida como padres al mostrar el gran amor que mantenían así como la alegría que su hija había añadido a su vida. Incluso, durante inicios de 2024, la pareja se convirtió en tendencia luego del gran número de fotografías y noticias que surgieron de su visita a la ciudad de París, Francia.

El inicio del fin

A pesar de todo lo anterior, los rumores sobre una posible separación entre Nodal y Cazzu comenzaron a surgir luego de que se difundiera que el mexicano se había mudado a la ciudad de Miami solo.

Aunado a lo anterior, y de manera más reciente, Nodal decidió borrar todas las publicaciones de su cuenta oficial de Instagram, incluyendo aquellas en donde aparece junto a Cazzu y su hija.

Como corolario, el intérprete de “Botella tras Botella” fue captado junto a una mujer diferente a Cazzu, lo que aumentó los rumores de una ruptura o separación. Aunque hasta el momento no se han revelado las razones oficiales de la ruptura entre el mexicano y la argentina, Christian pudo haber anunciado este momento luego de declarar, durante una entrevista con el presentador Raúl de Molina, que no sabía si se “quedaría” toda la vida junto a Cazzu. Sin embargo, y a pesar de que lo anterior no sucediera, él se sentía orgulloso de su ahora ex pareja.

