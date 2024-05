Christian Nodal habla del doloroso proceso de borrarse los tatuajes: “Hacen llagas muy dolorosas”

Christian Nodal sostuvo una entrevista tan amena como honesta con la Luz García, en su podcast “Noche de Luz”. El intérprete de “Adiós Amor” habló abiertamente sobre su vida privada, incluso desveló que Cazzu y su hija estuvieron a punto de morir durante el parto.

Explicó que su miedo fue tal que al ver que las palpitaciones de ambas se volvían más débiles, no sólo rezó, sino que le dijo a Dios que si las perdía, el después se quitaba la vida para poder estar con ella.

Pero además de hablar sobre este doloroso tema, el cantante también habló sobre el tema de sus tatuajes y de cómo las sesiones en las que lo está removiendo son realmente dolorosas, y también aceptó que a él se le olvida utilizar las cremas que debe ponerse en la piel para una mejor cicatrización. “Sí, duele mucho. Yo no soy tan disciplinado con esas cosas de cremitas, tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos a tres meses. Yo ya tengo tres sesiones”, le dijo el joven cantante a Luz García.

El proceso, pese a lo que muchos puedan pensar, sí le ha generado dolor a Nodal, porque según explicó éste, básicamente le queman el rostro.

“Pero hacen unas llagas muy dolorosas. En la piel se hacen como unas bolas… bolsitas como de aguas, como si te quemaras básicamente. Yo uso sombreros -y- el sudor, las luces del escenario… no tengo tiempo para la sanación, me entiendes. Ahí con el tiempo se me han ido borrando un poquito más. Yo lo hice por rebeldía, porque en su momento me encantaban los tatuajes“, relató el artista mexicano.

En esta conversación, Nodal también desveló que una de las razones por las cuales se hizo varios de sus tatuajes fue para no ser encasillado y por absoluta rebeldía, ya que muchos de los diseños que vemos en su cuerpo no tienen ningún significado, pero sí hay otros que tienen mucho valor emocional. Por otra parte, afirma que él lo único que busca es gustarle a la gente por su música.

“Yo quería no gustarle a la gente, más que por mi música”, destacó Nodal.

