Se viraliza video de pelea de dos mujeres en recibimiento a Maripily Rivera en Puerto Rico

El recibimiento a Maripily Rivera en Puerto Rico fue una muestra del cariño que los habitantes de la isla le tienen a la actriz, quien se convirtió esta semana en la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmitió la cadena de televisión Telemundo.

Sin embargo, un hecho se ha viralizado y no precisamente por el afecto que le tienen al “huracán boricua”, sino por la intensa pelea que protagonizaron dos mujeres en el lugar de eventos conocido como el Distrito T-Mobile.

En las imágenes que difundieron en las redes sociales se ve cómo estas dos personas se golpean intensamente y hasta en un momento se toman por el cabello.

Por ahora, se desconoce la razón que desató este enfrentamiento, pero debido a lo inesperado se han generado miles de comentarios en las redes sociales.

“Dios mío, ya me tienen aborrecía con los posts de Maripily”, “Esa era infiltrada de Lupillo Rivera”, “El posicionamiento se salió de control”, “A mi me gusta mi pueblo, a mi me gusta mi gente”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Jajaja esto es la realidad de los seguidores de Maripily, ¿les extraña? Me preocupa mucho la salud mental de esta isla”.

Recibimiento a Maripily Rivera en Puerto Rico

La artista logró estar cuatro meses dentro del programa de telerrealidad y si algo demostró es que el público boricua la admira con intensidad y por eso hicieron que se salvara en 10 ocasiones que fue nominada por sus compañeros y además de esto logró el triunfo dentro de la competencia.

Luego de que compartiera en el aeropuerto y luego en una caravana con su gente, la famosa dio unas declaraciones a la prensa en la que habló de sus próximos proyectos como la obra de teatro ‘La casa de Maripily: Se vale todo’, que se agostó en cuestión de horas y por eso tuvieron que abrir dos fechas más.

Las presentaciones están previstas para el 19, 20 y 21 de julio.

También indicó que donará sus vestidos a universitarias en Puerto Rico y que espera usar el dinero que ganó para hacer un gimnasio para madres solteras.

Sigue leyendo:

· La Casa de los Famosos 4: El Reencuentro se transmitirá el domingo, 26 de mayo a las 9pm/8c

· Telemundo anuncia “La Casa de los Famosos All Stars” para el año 2025

· La Casa de los Famosos 4: Así quedó el top 5 en la gran final del 20 de mayo