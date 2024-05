Viralizan video de Larry Hernández maltratando a un empleado, y por eso pide perdón

Luego de asegurar que se lleva pesado con su equipo de trabajo tras la viralización de un video en el que aparece agrediendo física y verbalmente a uno, Larry Hernández recurrió a sus redes sociales para reconocer su error.

Larry Hernández es fuertemente criticado, luego de que en un concierto tratara mal a un miembro del staff para que le acomodara su micrófono, incluso hasta le hizo una señal 0bscena, por lo que el público piden su cancelación. 😳🫢 pic.twitter.com/3dUkIBOKIz — que news bandamax (@Quenewsbandamax) May 14, 2024

Mediante su cuenta de Instagram, el cantante compartió un extenso escrito en el que se disculpó tanto con su trabajador como con sus seguidores por haberlo tratado mal, esto a raíz de que salieran a la luz varios audios en los que sus ingenieros de sonido afirman que nunca los trata educadamente.

“A veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago he fallado y necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso. Quizás no me puedan perdonar ahora. Si creen que es lo correcto hacerlo o no, cualquiera que sea su decisión la aceptaré. Todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas. Estaba reflexionando en lo que hice, y solo sé que el perdón no cambiará el pasado, pero sí el futuro”, escribió Larry.

Aquí les compartimos el post con la disculpa del cantante.

La publicación del artista generó opiniones encontradas entre los internautas, pues una parte de ellos le aplaudieron su valentía al reconocer su error y la otra aseguró que sus disculpas tendrían que haberse dado en privado con su empleado.

Muchos artistas comentaron la publicación de Larry, entre ellas se lee el mensaje de Cristina Eustace: “Te mando un abrazo enorme amigo! Eres un buen ser humano! A mi no se me olvida cuando te conocí! Muy humilde, caballero y respetuoso. Dios te bendiga, tu hermosa esposa y tus princesas”. Así también se manifestó el equipo de El Gordo y la Flaca en IG: “Rectificar es de sabios @larryhernandez 🙌”.

Parece que son muchos los que están en contra de cancelar al cantante y prefieren aplaudir que sea capaz de admitir su error, así como de pedir disculpas aún temiendo las consecuencias de las mismas.

Sin embargo, también hubo quien fue tajante y le dejó una crítica constructiva: “Cuándo vas a dejar de pedir disculpas en vez de cambiar tu actitud, tan simple como eso”.

