Los conductores de Despierta América eran fans de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo

Los conductores de Despierta América se reunieron en su sala para entrevistar, todos, a Lupillo Rivera, el habitante que salió de La Casa de los Famosos 4 como tercer finalista. Y más allá de que “El Toro del Corrido” no ha querido hablar con ningún programa de Telemundo, salta el hecho de que todos los panelistas del segmento conocían muy bien todas las aventuras y desventuras del cantante dentro del reality de la competencia.

Lupillo Rivera ignora a Telemundo y habla con Despierta América sobre la demanda hacía Maripily

Se reconoce a este reality show como el proyecto que logró incrementar los números de rating de todos los programas de la cadena hispana. “Hoy Día”, “En Casa Con Telemundo”, “La Mesa Caliente” y “Al Rojo Vivo”, todos ellos se vieron impactados de manera positiva, en los segmentos dedicados a La Casa de los Famosos 4. Y ojo, que incluso hay conductores que al día de hoy siguen estando salpicados por la defensa que pudieron hacer de algunos de los habitantes del show.

Jomari Goyso, Alan Tacher, Raúl González, el chef Yizus, Francisca Lachapel, Karla Martínez y Jéssica Rodriguez, todos le hicieron preguntas interesantes, directas e incisivas al ganador del tercer lugar.

Despierta América reporta las declaraciones Maripily ganadora de LCDLF 4

Y por si lo anterior fuese poco, Despierta América también habla de la victoria de Maripily y reporta así su llegada a Puerto Rico con el recibimiento que sus fans le dieron al volver a la isla.

Los fans de La Casa de los Famosos 4 quieren más de “Gutyana”: ¿Habrá romance entre Guty y Alana?

Llama la atención que aún y cuando a todas luces todos sabemos de qué están hablando, nunca mencionen el nombre del programa, cuando en efecto no habría problema con que lo hicieran, ya que el show ya llegó a su final, y no le están haciendo promoción a algo que siga vigente ni en el 24/7. Maripily, en el reportaje, fue contundente en sus posturas y las dos personas que parece no serán para nada gratas en su vida son, sin lugar a dudas, Lupillo Rivera y la mismísima Aleska Génesis.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo aquí:

· Este fue el día en el que Maripily se convirtió en la ganadora, el día que Lupillo no supo escuchar

· ¿Maripily Rivera va a demandar a Lupillo Rivera luego de ‘La Casa de los Famosos 4’?

· ¡Palo! Maripily invitará a su cumple a todos, menos a Lupillo Rivera