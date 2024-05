Marjorie de Sousa y los detalles de sus más recientes triunfos profesionales

Marjorie de Sousa asegura que los proyectos que están próximos a estrenarse como ‘Golpe de Suerte’ de Nicandro Díaz y ‘El Conde’ son un reto para ella, ya que le permiten explorar diferentes facetas como actriz y demostrar su versatilidad en el mundo del entretenimiento. Además, destaca la importancia de trabajar en producciones que aborden temáticas relevantes y que conecten con el público de una manera significativa.

“La verdad, en una etapa muy bonita, pasando cosas que a veces tú, si lo coordinas, ni te salen igual. Justo estoy estrenando tres proyectos al mismo tiempo, y dos muy importantes que van a salir en cadenas que son competencia… Son personajes muy bonitos, personajes que me brindaron magia y que me regalaron, me permitieron soñar. Entonces, muy pronto me podrán disfrutar a través de las pantallas de Univision con Golpe de suerte. Ese es el último proyecto que acabo de terminar hace poquito con Nicandro, aquí en Televisa. Va a estar por la pantalla de Univision el 28 de mayo… Y la fecha exacta del otro proyecto es en junio, pero no tengo todavía qué fecha se va a estrenar, pero los dos van en prime time, entonces estamos contentos”, mencionó en exclusiva a ‘HOLA! AMÉRICAS!’, sobre lo que está viviendo.

La venezolana habló del papel que interpreta en la producción del fallecido Nicandro: “Eva Montana (Golpe de Suerte) es un personaje muy cínico, es un personaje sabroso. Es un personaje donde ella es tan auténtica y tan ella que hasta se la cree… Es un personaje muy ambicioso, es una mujer muy inteligente, es una periodista que cada paso que da lo tiene supercalculado, es una villanaza, pero es una villana muy fresca”.

“Cayetana Carrá (El Conde) es un personaje que es una actriz y cantante muy reconocida, pero además tiene un lazo muy bonito con El Conde, y ella está perdidamente enamorada de él, pero este personaje no es malo. Es un personaje muy bueno y es un personaje que tú dices: ‘Ay, por favor, que se quede con él'”, añadió en la mencionada revista.

Con una agenda llena de compromisos y proyectos, la expareja de Julián Gil continúa consolidando su carrera como actriz y se prepara para seguir deleitando a su audiencia con su talento y carisma en la pantalla chica. Sin duda, esta venezolana está en su mejor momento y promete seguir sorprendiendo a todos con su actuación.

