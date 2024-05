Rob Manfred ve poco probable un sistema de bolas y strikes automático en las Grandes Ligas para 2025

La Major League Basebell con Rob Manfred como su comisionado han hecho grandes esfuerzos para innovar en la liga. Utilizando las herramientas tecnológicas para hacer crecer día a día el béisbol estadounidense.

Uno de los hitos en las Grandes Ligas llegó en 2014 con la implementación de las revisiones arbitrales en ciertas jugadas. Lo que terminó como todo un éxito al tener una mayor tasa de decisiones correctas cada año.

La más recientes incorporaciones fue el reloj de lanzamiento. El cual llegó para la temporada 2023 y ayuda a agilizar la duración de los encuentros.

Mientras que a futuro, se espera que la MLB implemente un sistema de bolas y strike automático. El cual será mucho más preciso que el ojo humano y ayudará a los umpires en sus decisiones detrás del home.

Umpire discutiendo una decisión con un manager. Crédito: Carolyn Kaster | AP

Algunos rumores y reportes alegaban que este sistema automático de bolas y strike podría implementarse para la próxima temporada 2025 de las Grandes Ligas. Sin embargo el propop comisionado de la MLB, Rob Manfred, descartó la posibilidad de instalarla a corto plazo.

“Todavía tenemos algunos problemas técnicos; no me refiero a la tecnología, sino a problemas técnicos en términos de la operación del sistema. No hemos avanzado tanto en las menores este año como esperábamos para este punto. Creo que cada vez es más probable que esto no se concrete para el 2025”, comentó el comisionado en la más reciente reunión de propietarios de la MLB.

El comisionado quiere tomar este asunto con calma, pues no quiere repetir algunos errores del pasado con este tipo de tecnología. Es por eso que al menos para la próxima temporada este sistema no se implementará.

El comisionado Rob Manfred sigue comprometido con hacer grandes cambios en el béisbol organizado. Crédito: Charlie Neibergall | AP

“Una cosa que aprendimos con los cambios que pasamos el año pasado es que tomar el tiempo extra para asegurarse de que todo esté correcto definitivamente es el mejor enfoque. Creo que vamos a usar ese mismo enfoque aquí”, añadió Manfred.

Los receptores serían los más afectados con este sistema

Cada nuevo cambio que se hace en Grandes Ligas siempre tiene algún perjudicado. Recientemente los lanzadores han mostrado su descontento con el reloj de pitcheo que se implementó hace poco.

Si se llegase a incluir el sistema ABS (automated ball-strike) una de las preocupaciones llega por parte de los receptores. Pues Manfred explicó que dicha posición podría cambiar radicalmente con este sistema.

“Los jugadores sienten que un receptor que enmarca los bien los pitcheos es parte del arte del juego. Pero si el “framing” ya no es importante, el tipo de jugadores que ocuparían esa posición podría ser distintos“, explicó el comisionado.

Y es que al ser automática la sentencia de bola o strike, sería imposible que un receptor “engañe” al sistema con el popular “mascoteo”. Algo que actualmente ocurre y es muy natural y permitido.

Es por eso que los receptores ya no importarían por su labor defensiva. Sino que pasaría a tomar más en cuenta su ofensiva. “La posición de catcher se convierte en un jugador más ofensivo. Eso altera las carreras de las personas, así que esas son preocupaciones reales y legítimas que debemos pensar hasta el final antes de saltar de ese puente”, cerró Manfred.

Sigue leyendo:

· MLB tendría en mente una expansión para 2030 con franquicias de Salt Lake City y Nashville

· Trevor Bauer insinúa que el comisionado de MLB le está negando su regreso a las Grandes Ligas

· El ex pelotero dominicano Nelson Cruz es nombrado asesor especial de MLB