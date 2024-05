Doña Rosa Rivera, mamá de Lupillo Rivera, dice que hubo fraude en ‘La Casa de los Famosos 4’

Doña Rosa Rivera habló este viernes en ‘El Show de Piolín’ de la participación de su hijo Lupillo Rivera en el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, en el que quedó de tercer lugar por decisión del público.

En la conversación con el locutor mexicano Eddie Sotelo, apodado Piolín, la señora contó varios detalles de su hijo, quien tuvo una actuación controversial en el programa de telerrealidad de la cadena Telemundo.

Al comienzo, contó: “Anoche hablé con él, me habló como a las 11:30 p.m. y me dijo ‘¿cómo está, mamá, cómo la vio?’ y pues le dije que muy bien, que para nosotros era ganador por el solo hecho de estar ahí y estar aguantando a esa mujer, híjole, se lleva el cielo, porque aguantar a una mujer así y aguantar tanta hipocresía”.

Posteriormente dijo: “Viene bien flaco, lo voy a ver ahora, pero ya decía afuera que da hasta anemia, no sé, porque ahí les pega hasta depresión, me imagino y pues no, no vale la pena, los $50.000 dólares se los gana él en una o dos tocadas. No tiene caso que se vaya allá a sufrir odio de otras gentes”.

Recordó que fue criticada cuando dijo que su hijo no iba a ganar la competencia: “Yo sabía que había dedo, fraude, no me lo iban a hacer ganador, pero aún así seguí insistiendo con las muchachas para que no dijeran que éramos gachos. Gracias a la ratonera de Juan Rivera que también lo apoyó, fueron muchos los artistas que lo apoyaron, fue mucha la gente que yo no creía”.

Otro de los temas que habló fue de la fe de su hijo hacia Dios. “Fue muy criticado por esa parte, pero si él en la soledad encontró a Cristo ahí, qué bueno, ganamos más que los $200.000 dólares”, afirmó.

Doña Rosa Rivera aseguró que su hijo sufrió mucho en el programa. “Todo fue planeado, dicen que se enamoró, pero no, todo fue planeado por la producción y él quedó bien quemado, bien difamado”, agregó.

También lamentó que México no pudiera votar en ‘La Casa de los Famosos 4’, ya que asegura que con esto hubiera triunfado el ex de Belinda.

En la entrevista, hizo también duras críticas a Maripily Rivera, quien ganó la cuarta edición del reality show.

Sigue leyendo:

· ¿Maripily Rivera va a demandar a Lupillo Rivera luego de ‘La Casa de los Famosos 4’?

· ¡Palo! Maripily invitará a su cumple a todos, menos a Lupillo Rivera

· Gutyana: Alana Lliteras confirma que recibió un ramo de rosas de Guty Carrera