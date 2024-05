Las autoridades de NY emiten advertencias y recomendaciones para que los bañistas disfruten de la apertura de balnearios

¡Huele a verano! Aunque todavía falta casi un mes para que el calendario marque oficialmente la llegada de la temporada de calor, a partir de este sábado 25 de mayo, y como preámbulo de la conmemoración el Día de los Caídos, conocido en inglés como el “Memorial Day”, la Gran Manzana ya está en modo “veraniego”. La apertura de las playas, entre ellas sitios emblemáticos de la ciudad, como Coney Island, Rockaway y Orchard Beach, comenzará a atraer a miles de bañistas, por lo que el llamado de las autoridades es a mantenerse seguros dentro y fuera del agua.

El mensaje, además de, estar con los ojos bien abiertos para cuidar a los niños y a adultos mayores que acudan a darse un chapuzón, es que solo se nade cuando los salvavidas estén de servicio: todos los días de 10 a.m. a 6 p.m., y que no se pase por alto las señales puestas en tramos cerrados del mar con banderas rojas, pues es peligroso y estrictamente prohibido nada en esas áreas en cualquier otro momento.

Así lo manifestó este viernes la comisionada de Parques de la Ciudad de Nueva York, Sue Donoghue, quien tras hacer el aviso oficial de la apertura de las playas, de paso hizo un llamado a los neoyorquinos a que aprovechen las temperaturas altas que están por venir para relajarse y tener momentos en familia cerca del agua.

“Nuestras playas públicas gratuitas son una parte esencial del verano para los neoyorquinos. Son excelentes lugares para refrescarse, relajarse y disfrutar del tiempo con familiares y amigos, y estamos comprometidos a garantizar que todas nuestras playas sean destinos limpios, seguros y atractivos”, dijo la funcionaria de la Administración Adams. “¡Hay mucho que ver y hacer en nuestras playas, desde una nueva reserva natural en Rockaway hasta las icónicas atracciones de Coney Island, y estamos encantados de darles la bienvenida nuevamente a neoyorquinos y visitantes para otra temporada de diversión veraniega!.

La Ciudad destacó con orgullo que este año, la lista de la revista Travel + Leisure incluyó entre las 25 mejores playas de Estados Unidos a Rockaway Beach y Coney Island Beach, sitios para escaparse del ajetreo y el bullicio de la ciudad sin tener que ir muy lejos.

Otras playas neoyorquinas que forman parte de las 14 millas de mar incluyen a Manhattan Beach y Centra Beach, South Beach, Cedar Grove Beach y Wolfe’s Pond Beach, en Staten Island. Las 91 piscinas públicas que hay en los cinco condados, 12 de ellas al aire libre, se sumarán a la lista de opciones para divertirse en el verano, a partir del próximo 27 de junio.

Además de las recomendaciones básicas para mantenerse seguro fuera y dentro del agua, y acatar las normas para no pasar sustos o malos momentos, las autoridades municipales también advierten a los bañistas sobre comportamientos que no son permitidos en las áreas de playa. Algunas son consideradas reglas de sentido común, como no tirar basura, no fumar, no ingerir bebidas alcohólicas, no poner sistemas de audio a todo volumen ni realizar asados con fuego, excepto en áreas designadas.

Otras normas, de acuerdo al Departamento de Parques de la Ciudad, que maneja las playas neoyorquinas, que no se deberían desacatar para pasar un buen momento y hacer que otras personas también lo disfruten, son entre otras el no uso de motos de agua, kayak o surf de remo, pesca en zonas de baño, venta, excepto lo permitido por la ley o con permiso, usar vehículos motorizados y vehículos todo terreno no autorizados, andar en bicicleta o patinar en la playa o el paseo marítimo después de las 10 a.m.

La agencia de cuidado de las playas advierte de manera especial que los balnearios son sitios libres de humo, por lo que está prohibido fumar y vapear, por lo que quienes infrinjan la ley podrían enfrentar multas hasta de $50 dólares.

“Si alguien se niega a dejar de fumar en un parque, playa u otra área donde está prohibido fumar, se recomienda a los neoyorquinos que informen a un empleado del Departamento de Parques o a un oficial de control de parques, si hay uno disponible. En caso contrario, se pueden presentar reclamaciones llamando al 311”, manifestó el Departamento de Parques. Sin embargo, cualquier persona que reciba una multa por violar las reglas de parques en la playa, tiene derecho a impugnar la penalidad ante los tribunales.

Otro detalle importante a tener en cuenta es que durante la temporada de playa, no se permiten perros en las playas públicas, a menos que estén identificados como animales de servicio.

“Del 1 de mayo al 1 de octubre, no se permiten perros en ninguna instalación de baño, incluidas las playas de la ciudad de Nueva York.

La playas y piscinas estarán abiertas en la Gran Manzana hasta el domingo 8 de septiembre, luego de la semana del feriado del Día del trabajo.

Y ante el temor que rondaba el aire ante la eventual falta de socorristas haciendo presencia en las playas, antes de dar el pitazo inicial para que los balnearios abran, el alcalde, Eric Adams, dio un parte de tranquilidad y aseguró que modificaciones en los requisitos para los salvavidas asignados a piscinas de aguas poco profundas permitirán que más salvavidas comiencen potencialmente este año a trabajar y sean contratados en el futuro. Esto, luego de que un panel de arbitraje emitió la decisión, allanando el camino para que la Ciudad pueda contratar a más socorristas, permitir una mayor capacidad de natación en playas y piscinas durante los próximos veranos y mejorar las operaciones del programa de salvavidas de la ciudad.

“Nuestras playas y piscinas son algunas de las joyas de la ciudad de Nueva York: son lugares fantásticos para que nuestros niños y familias se refresquen, aprendan a nadar y disfruten del verano, y la gran victoria para la seguridad pública en nuestras piscinas y playas significa que potencialmente podremos contratar más salvavidas para este verano y tener aún más en proyecto para los veranos venideros”, dijo el mandatario. “Todos nuestros salvavidas seguirán capacitados en RCP, primeros auxilios, y habilidades de rescate, y podremos tener a nuestros nadadores más fuertes concentrados en nuestras playas, donde las condiciones son más duras. Queremos que todos los neoyorquinos tengan un gran verano de surf y arena”.

Neoyorquinos ya le están dando la bienvenida al calor. Foto: Edwin Martinez

La vicealcaldesa, Meera Joshi, se manifestó en el mismo sentir y afirmó que con la nueva decisión, habrá más salvavidas que garantice la seguridad de bañistas en piscinas y playas.

“Hemos estado trabajando para lograr estos cambios en las calificaciones de los salvavidas desde el comienzo de la administración; no siempre ha sido sencillo, pero es importante, apoyar la diversión bajo el sol y mantener seguros a los neoyorquinos en nuestras playas”, comentó la funcionaria. “Con esta decisión, será más fácil contratar más salvavidas para nuestras playas y piscinas, manteniendo al mismo tiempo nuestros altos estándares en materia de seguridad. Un verdadero beneficio mutuo”.

Datos a tener en cuenta