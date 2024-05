Maripily Rivera disfruta de Puerto Rico luciendo un bikini luego de ganar ‘La Casa de los Famosos 4’

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, publicó este sábado un espectacular video luciendo un bikini mientras se veía de fondo un paisaje de la isla del encanto.

Posando en el balcón, el “huracán boricua” dejó un mensaje para reiterar lo mucho que ha disfrutado estos días luego de su triunfo en el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’: “Buenos días. Nada más rico que mis amaneceres, así de bello, frente al mar y disfrutando de un rico café desde mi Puerto Rico bello, extrañaba estos ratitos así, playita time”.

Su público dejó cientos de comentarios para hablar de cómo se veía en este material audiovisual. Algunos mensajes que le dejaron a la famosa fueron: “Me imagino la cara de todos los que la criticaron por años, tienen que estar secos. Me encanta cuando la justicia divina demuestra que hace su trabajo”, “Qué rico, la reina de la casa y de Puerto Rico”.

Otros afirmaron: “Mariiiii, extraño verte preparando café todas las mañanas ¡Te amamos!”, “Eres mi inspiración, de verdad de constancia y disciplina”.

El triunfo de Maripily Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’

La boricua ganó el reality show esta semana y desde entonces se han visto múltiples muestras de apoyo hacia ella. Sin embargo, la más apoteósica se registró el jueves en la isla, cuando un gran grupo de personas la acompañó en el aeropuerto y posteriormente en una caravana que se caracterizó por su ambiente festivo.

Para muchos, la puertorriqueña hizo un extraordinario trabajo en el programa de telerrealidad, al mostrarse sin filtros y sobre todo defenderse cada vez que fue necesario.

“Yo estoy en shock, yo creo que voy a llorar cuando esté en mi casa o salga por ahí porque yo tengo que sacar estas emociones, yo me siento en las nubes, no lo creo, están pasando muchas cosas lindas en mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque valió la pena sufrir, esperar y madurar porque el proceso en la casa no fue fácil”, dijo en la rueda de prensa que ofreció esta semana luego de su victoria en la competencia.

