Maripily Rivera: ‘Lupillo es un tipo bien malo, soberbio y prepotente’

Maripily Rivera habló de Lupillo Rivera, su gran contendor en el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, con quien tuvo fuertes enfrentamientos dentro de la competencia.

Durante una entrevista con Molusco TV, la ganadora del programa de telerrealidad se sinceró sobre lo que vivió con el cantante, quien en varias oportunidades hizo acusaciones contra ella.

“Es un tipo bien malo, capaz de cualquier cosa, de mentir, es bien soberbio, prepotente, él te trataba de minimizar, él es un hombre bien agresivo con sus palabras contra la mujer porque él cuando ve a una mujer fuerte como yo, que le dice las cosas en la cara, pues le tiene miedo y él me lo dijo una vez en la fogata, me dijo ‘tú eres una mujer fuerte, y a mí las mujeres fuertes no me gustan’”, indicó.

Luego de esto, agregó: “Él ya tenía la guerra conmigo por ser fuerte, por ser frontal, real. Un día se lo dije ‘mira, tu carrera está caída’, uno te googlea y tú has sido un hombre maltratador con las mujeres, adicional a eso tú eres un hombre que es un bebedor, yo no estoy diciendo aquí nada malo, estoy diciendo lo que es”.

Maripily Rivera aseguró que vivir en ‘La Casa de los Famosos 4’ es como estar en la cárcel, debido a todos los problemas que enfrentó.

“Yo a veces estaba con Gregorio (Pernía) en el patio y le decía que eso era una cárcel. Si aquel te quita la comida, pelean por la comida, si aquel te mira mal, aquel te dice aquella me está mirando mal”, dijo.

Sin embargo, afirmó que sí hubo momentos en los que se divirtió por las pruebas que les pusieron y los momentos de relax que tuvo con varios de sus compañeros.

Maripily Rivera se convirtió en todo un fenómeno viral luego de su triunfo, ya que el pueblo puertorriqueño la apoyó constantemente en los meses que duró el juego y por eso se generó una gran euforia cuando la anunciaron como la vencedora.

