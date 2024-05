Renée Zellweger está grabando una nueva entrega de ‘Bridget Jones’s Diary’ en Camden

Hace un mes se confirmó que se está preparando una cuarta entrega de ‘Bridget Jones’s Diary’, la exitosa comedia romántica protagonizada por Renée Zellweger. Por los momentos se tiene previsto que la película estrene en febrero del 2025.

Ahora se han compartido fotos donde se ve a la oscarizada actriz filmando alguna escena de esta nueva etapa de esta historia. Hay que recordar que la primera parte estrenó en 2001, la segunda en 2004 y la tercera en 2016.

La actriz fue fotografiada en una calle de Camden, un barrio de Londres conocido por ser muy popular entre los jóvenes. En estas fotos no se ve ningún otro personaje, pero en las últimas semanas varios medios han compartido algunos detalles sobre la nueva entrega.

Esta nueva película se titulará ‘Bridget Jones: Mad About The Boy’.

Zellweger no regresa sola a la historia, también estará incluido Colin Colin Firth e incluso reincorporarán a la historia el personaje Hugh Grant, quien no apareció en la tercera entrega.

La nueva entrega de la saga llevará como titulo ‘Bridget Jones: Mad About The Boy’, mismo nombre que tiene el cuarto libro de la escritora británica Helen Fielding, hay que destacar que las dos primeras películas estuvieron basadas en la historia creada por Fielding.

Lo que se cree hasta los momentos es que en ‘Bridget Jones: Mad About The Boy’ se seguirá a la protagonista en su etapa de citas online, en particular su relación con un hombre 28 años menor que ella. Por los momentos no se ha confirmado, pero el diario británico ‘The Sun’ asegura que el nuevo personaje será interpretado por Leo Woodall.

Parece ser que en esta entrega el conflicto de Bridget estará entre el joven menor que ella y su viejo amor Daniel Cleaver, personaje interpretado por Hugh Grant.

Por ahora queda esperar que las grabaciones en Reino Unido finalicen y que se publique el primer tráiler de la película.

