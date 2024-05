Piden $5.2 millones de dólares por la mansión donde se grabó ‘Home Alone’

Los fanáticos de ‘Home Alone’ (1990) ahora tienen la oportunidad de comprar la casa en Winnetka, Chicago, donde se grabó la primera película protagonizada por un muy joven Macaulay Culkin.

La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $5.2 millones de dólares, por lo que no solo se debe ser fanático sino también millonario.

Hay que destacar que esta es una icónica casa que es reconocida por diferentes generaciones, incluso fue adaptada a por la marca LEGO. Esta gran adaptación está compuesta por 3,955 piezas y salió al mercado en noviembre de 2022.

Esta residencia mantiene mucho de los detalles más icónicos de la película y originales de su construcción en 1921, aunque en 2018 se le hizo una gran reforma completa a la propiedad. Gracias a esa renovación el lugar se encuentra en muy buen estado y con detalles más modernos.

La casa principal tiene una extensión de 9,126 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Del interior se tiene que mencionar sus techos altos, pisos de madera, grandes ventanas, puertas corredizas, chimenea cubierta de ladrillo y más. Por otro lado, el dormitorio principal tiene su propia sala de estar con chimenea, vestidor y baño tipo spa con bañera.

La cocina tiene dos islas centrales, alacenas de color blanco y está equipada con electrodomésticos de alta gama.

Uno de los mayores lujos de la residencia es su cancha de baloncesto techada, ubicada en el sótano de la casa. También hay una sala de cine.

Adicional a la casa principal hay un garaje independiente con capacidad para varios vehículos.

Al exterior hay áreas verdes, terraza, comedor, área de barbacoa, jacuzzi y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. O simplemente disfrutar de la fachada de una de las películas más icónicas de Hollywood.

Hay que recordar que en diciembre del año pasado también entró al mercado de bienes raíces la casa en Nueva York donde se grabó ‘Home Alone 2: Lost in New York’ (1992). En ese momento estaba disponible por $6.7 millones de dólares, pero se desconoce si ya se vendió.

Sigue leyendo:

• Shohei Ohtani ha invertido $7.85 millones de dólares en una mansión de California

• Ben Simmons finalmente subastó su mansión en Hidden Hills

• Drake ahora es dueño de un resort en Texas