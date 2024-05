Vinícius Jr. está envalentonado: “Firmo ganar la final de la Champions y la Copa América”

El delantero brasileño Vinícius Junior ha acaparado la atención en los últimos meses por su brillante desempeño en el Real Madrid y la selección brasileña. Con solo 22 años, el joven jugador ha demostrado ser una pieza clave en ambos equipos, combinando talento, trabajo duro y una ambición desmedida por alcanzar el éxito.

En recientes declaraciones en zona mixta recogidas por EFE, Vinicius dejó claras sus prioridades para el final de la temporada: “Firmo ganar la final de la Champions y la Copa América, y el Balón de Oro para Toni Kroos porque es su última temporada”. Estas palabras reflejan su compromiso con los objetivos colectivos, tanto a nivel de club como de selección.

Más allá de los títulos, Vinicius también tiene ambiciones individuales. Sueña con marcar un gol en la final de la Champions League y se siente agradecido a Carlo Ancelotti por la confianza depositada en él, especialmente por el cambio de posición que lo ha convertido en un jugador más completo.

“Pensamos siempre en la victoria, ojalá pueda marcar, pero lo más importante siempre es ganar. Me siento feliz por poder llegar hasta aquí porque viniendo de Brasil es muy complicado”, apuntó.

“No todos pueden jugar con esta camiseta, entrenar con tanta leyenda y tener momentos como la despedida de Toni. Estoy muy contento por jugar para el Real Madrid. La unión de este equipo me hace feliz. Mis compañeros siempre me dicen que soy el mejor y yo me lo acabo creyendo”, bromeó.

El brasileño no solo elogia a su entrenador, sino que también reconoce la influencia de Toni Kroos en su carrera: “Decimos que hay que jugar por Toni porque es su último partido con nosotros. Es una persona mucho mejor del jugador que es. Ha sido importante para el club y para los jóvenes que hemos llegado. Le habíamos visto por la tele y poder ver todo lo que hace… se merece el homenaje del sábado y ahora tenemos que darle la Champions”, dijo.

La primera temporada de Vinicius en el Real Madrid no ha estado exenta de altibajos, especialmente por las lesiones. Sin embargo, el jugador ha sabido sobreponerse a las dificultades y ha experimentado una notable evolución en su juego. “He cambiado completamente mi manera de jugar y estoy muy contento con ello”, afirma.

