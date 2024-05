¿Cuándo retomará Kate Middleton sus deberes reales?

La princesa de Gales, Kate Middleton, parece que no tiene planeado volver a los deberes públicos en lo que queda de este 2024 debido a que sus tratamientos contra el cáncer son su prioridad, según reveló a la prensa británica una fuente cercana a la princesa.

Aunque las primeras estimaciones, publicadas por Daily Mail, sobre la recuperación de la esposa del príncipe William habían apostado por su regreso a los deberes reales este otoño, todo parece indicar que podría no ser así.

En un reciente reporte de The Daily Beast, una fuente cercana a Kate informó que la agenda de la princesa está vacía, por lo que es posible que no vuelva a sus deberes este año.

“Muchas personas involucradas en la planificación necesitan saber con mucha antelación qué están haciendo los directores. Me han dicho que la agenda de Kate para este año está vacía. No hay nada planeado. Es posible que no aparezca en público durante el resto del año“.

Por lo anterior, la fuente estima que la princesa de Gales realice otro video como el que publicó para dar a conocer su diagnóstico de cáncer.

“No descartaría otro mensaje en video actualizando al Reino Unido sobre su salud. Esa resultó ser una forma muy eficaz de mantener a raya a los teóricos de la conspiración.

“La clave para ella ahora es evitar cualquier tipo de estrés o ansiedad y simplemente seguir adelante con la tarea de mejorar. Saldrán del apuro y se irán a Sandringham en el momento en que terminen las clases”, continúo.

El informante también aseguró que Kate se mantiene rodeada de las personas de su confianza, además de su familia, con quienes se ha mantenido unida en medio de sus tratamientos contra el cáncer.

“El círculo de confianza es pequeño. Ha estado rodeada por sus padres Carole y Michael, su hermana Pippa y su hermano James, obviamente también han estado ahí para ella. Son una familia increíblemente unida y Kate se siente absolutamente segura de confiar en ellos. Han estado ahí para ella durante décadas y nunca la han decepcionado”, compartió la fuente.

