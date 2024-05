Hombre de Maryland estuvo a punto de perder premio de $100 en “raspadito” de lotería por un error

En un giro inesperado del destino, un jugador de lotería en Silver Spring, Maryland, casi pierde una fortuna debido a un descuido al revisar su billete de “raspadito”.

Este hombre, que ha preferido permanecer en el anonimato, adquirió un billete del popular juego “raspadito” de $5,000,000 y, aunque inicialmente pensó que no había ganado, una segunda revisión reveló una sorpresa que cambiaría su vida.

El jugador gastó $50 en el billete de lotería, que ofrece premios mínimos de $100. Utilizó un centavo para raspar el billete, sin notar nada fuera de lo común. Como es su costumbre, llevó el billete a su licorería local en Silver Spring, justo al norte de Washington DC, para escanearlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había ganado $100,000.

El error surgió porque el jugador no vio un número coincidente, el número 13, que indicaba su premio en efectivo. “Se me puso la piel de gallina. No lo creí. Es simplemente una bendición. Nunca soñé que ganaría esa cantidad de dinero”, confesó a los funcionarios de la Lotería de Maryland.

Este golpe de suerte no fue el único para el afortunado jugador. Apenas una semana antes, había ganado $1,000 con otro juego “raspadito” diferente. La racha de victorias lo dejó atónito, según comentaron los funcionarios de la lotería.

El juego de $5,000,000 en efectivo es conocido por ofrecer a los jugadores 50 oportunidades de ganar, con una probabilidad de 1 entre 3.05 de obtener un premio en efectivo. Este juego ha sido una fuente constante de esperanza para muchos jugadores en Maryland, que sueñan con cambiar sus vidas con un golpe de suerte.

El afortunado ganador planea utilizar su reciente ganancia para pagar cuentas y está considerando renovar su casa. “Es una oportunidad única. Este dinero cambiará muchas cosas para mí y mi familia”, expresó el jugador.

Para aquellos que se sienten tentados a probar su suerte en la lotería, es esencial recordar siempre, revisar cuidadosamente sus billetes y, si es posible, escanearlos para asegurar que no se pierda ninguna oportunidad de ganar.

