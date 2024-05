Kodai Senga sigue sin fecha de regreso con Mets y cree que su recuperación podría haber salido mejor

El lanzador de New York Mets, Kodai Senga, descargó este martes su frustración por no poder ayudar a su equipo tras no haber podido recuperarse de una inflamación en el hombro que no le ha permitido estrenarse en la temporada 2024 de las Grandes Ligas.

En unas declaraciones que muchos catalogaron como desconcertantes, por sugerir que han habido discrepancias con el cuerpo médico de los Mets, Senga cree que su recuperación podría haber salido mucho mejor de lo que ha venido ocurriendo, sin especificar o ahondar en lo que estuvo mal.

“Creo que entiendo bien mi cuerpo, y creo que las cosas podrían haber salido mejor. No estoy sorprendido en exceso por dónde estoy actualmente. Creo que podría haber corregido algunas cosas“, comentó el nipón a MLB.

Sobre el enigmático mensaje Senga indicó que cree “que el punto es que, para volver al 100%, tienes que alcanzar cada punto de referencia. Tienes que estar al 100% en cada punto de referencia para llegar al 100% final. Eso es lo que quiero decir con eso”.

Los comentarios de Senga despertaron interés en el actual manager del equipo, el venezolano Carlos Mendoza, que negó que exista algún tipo de problemas entre cuerpo médico y el lanzador

“No creo que haya habido ningún desacuerdo. Establecimos un plan cuando se lesionó por primera vez en los entrenamientos de primavera. Todos estábamos de acuerdo. Escuchamos algunas de sus sugerencias. Y luego, obviamente, cuando comenzó a lanzar de nuevo y se sintió bien, surgieron problemas mecánicos y luego, obviamente, el contratiempo con el tríceps. ¿Pero ha habido desacuerdo? No realmente. Es solo uno de esos casos únicos”, comentó el piloto venezolano.

Hasta la fecha el retorno de Senga al montículo de New York Mets es desconocida. En principio su plan de trabajo comprendía una etapa inicial de inyecciones ricas en plasma para posteriormente comenzar con rehabilitación y lanzamientos en terreno plano de 30 y 45 pies.

Sin embargo, tras la práctica Senga no tuvo la evolución esperada y también sufrió problemas en el triceps, por lo que se espera que su regreso no ocurra antes de la pausa por el All-Star Game pautado para el próximo 15 de julio.

Por ello cerró descargando la frustración del momento que se encuentra pasando, en el cual asegura que solo espera poder ayudar a su equipo.

“Obviamente, no es ideal (la situación que vive). (Tengo) Muchos sentimientos de arrepentimiento. Pero solo quiero volver al terreno. Estoy aquí en el estadio. Veo a todos los muchachos luchando, y realmente me hace querer tener esa urgencia de volver ahí fuera y lanzar para el equipo“, cerró.

