Edwin Díaz podría dejar su puesto como cerrador de New York Mets para ayudar al equipo

El regreso del puertorriqueño Edwin Díaz al bullpen de New York Mets no ha sido con el dominio esperado que años atrás mostró y que le dieron el contrato más lucrativo de la historia para un cerrador con $102 millones de dólares. Por ello, ha salido al paso con autocrítica apuntando que no tendría problemas con cumplir otro rol en el equipo en caso que así lo requiera su manager Carlos Mendoza.

En medio de su último fracaso, al perder una ventaja de cuatro carreras durante el penúltimo juego de la serie entre Mets y Marlins, Díaz aseguró que “se encuentra dispuesto a todo” con tal de que el equipo logre las metas planteadas.

El boricua ha desperdiciado dos oportunidades de salvado en sus últimas tres presentaciones (el duelo ante Marlins no contó porque ingresó con cuatro carreras de ventaja) con una efectividad de 10.80 en sus últimos ocho juegos y aunque es consciente del mal momento que vive el diestro sabe todo lo que puede brindar en la lomita.

“Quiero ayudar a que mi equipo gane. Eso es lo prioritario para mí. Si quieren hablarme sobre eso y estoy bien con eso, lo acepto. Nada más quiero ganar juegos en cualquier tipo de posición en la que me pongan”, dijo el rescatista.

Sobre Díaz, Mendoza se mostró preocupado, especialmente cuando en los dos últimos inning y dos tercios en los que ha trabajado ha permitido cuatro carreras y par de cuadrangulares, números inéditos para uno de los mejores cerradores en los últimos tiempos.

Sobre lo que puede estar ocurriendo Díaz cree que ha perdido la confianza y que el problema no es físico, a pesar de haberse recuperado de un rotura del tendón rotuliano que sufrió durante el Clásico Mundial de Béisbol en una celebración con Puerto Rico, que lo dejó fuera de acción en todo el 2023.

“No mentiré, mi confianza está por el suelo ahora mismo. Estoy ejecutando lanzamientos. Tiro strikes. Trato de hacer lo mejor para que el equipo gane. Ahora no tengo esa capacidad. Físicamente, estoy ciento por ciento. Mi físico no es un problema. Tengo que pensar en lo que estoy haciendo, tenerme algo más de confianza cuando estoy en el montículo. Creo que estoy pensando más de la cuenta”, contó Díaz.

Por último las declaraciones de Díaz donde indicaba que su intención es trabajar para ayudar al equipo a revertir su situación, que hasta este domingo acumulaba récord negativo de 21 victorias y 25 derrotas, fueron bien tomadas por Mendoza que buscará ayudarlo a recuperar su confianza.

“Hará lo que sea necesario, ya sea lanzar en el séptimo, el octavo, el noveno… donde sea, perdiendo o ganando”, comentó Mendoza.

Díaz espera poder regresar al nivel que mostró en 2022 cuando culminó con 32 rescates, porcentaje de carreras limpias de 1.31 y 118 ponches en 62 innings.

