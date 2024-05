Shohei Ohtani reveló cómo la polémica de su ex traductor le afectó en su vida cotidiana

A inicios de la temporada 2024 de las Grandes Ligas el nuevo jugador de los Dodgers, Shohei Ohtani, se vio envuelto en una polémica por el robo de $16 millones de dólares de sus cuentas bancarias por parte de su ex traductor Ippei Mizuhara.

Esta situación se resolvió muy rápido, pues Mizuhara confesó a las autoridades que había transferido sin permiso del pelotero dicha cantidad de dinero para pagar deudas de apuestas ilegales.

A pesar de que Ohtani no tuvo que ver en esta práctica ilegal, recientemente rompió el silencio y confesó cómo esta situación con su ex traductor le afectó en su día a día.

“Creo que lo que más me afectó fue poder dormir bien”, reveló Ohtani este lunes para SNY en la previa del inicio de la serie ante los New York Mets en Los Ángeles.

Y es que el japonés afirmó que la polémica con su ex traductor, con el que tenía una muy buena relación de confianza, le afectó en su vida cotidiana. Aunque en lo deportivo no se reflejó en absoluto.

Shohei Ohtani arrancó de gran manera este inicio de temporada con los Dodgers. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Y es que mientras sucedía toda esta polémica Ohtani seguía teniendo un rendimiento digno de un MVP en el campo. Lo que demuestra la fortaleza mental del japonés.

“También me di cuenta de que cómo me siento mentalmente fuera del campo no debería afectar mis habilidades, y tengo plena confianza en mi propia capacidad de que podría seguir jugando sin verme afectado por nada de lo que sucede fuera del campo”, explicó el talentoso bateador.

Actualmente Ohtani batea para .336 siendo el líder en average de la Liga Nacional. Además acumula 13 cuadrangulares, 35 impulsadas y 71 hits en su primera temporada del mega contrato de 10 años y $700 millones de dólares que firmó con los Dodgers.

Ohtani enciende las alarmas por posible lesión

Recientemente Ohtani despertó preocupación en el último juego de la serie ante los Cincinnati Reds tras detener bruscamente su carrera y llegar casi caminando a la tercera almohadilla.

El manager Dave Roberts explicó luego del encuentro que Ohtani viene lidiando con molestas en el tendón de la corva desde hace varias semanas.

De hecho el 11 de mayo ante los San Diego Padres el japonés abandonó el encuentro por rigidez en la espalda baja, lo que le hizo perderse el siguiente juego.

Por ahora esta molestia no ha sido lo suficientemente grave como para enviar al pelotero a lista de lesionados. Sin embargo el propio Roberts aseguró que el equipo medico le recomendó ser “inteligente” a la hora de jugar para no agravar la lesión.

