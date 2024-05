Christian Nodal estalla en contra de quienes acusan a Cazzu de robo y sale en su defensa

Christian Nodal y Cazzu terminaron su relación sentimental, sin embargo nada tiene que ver el final de su vida como pareja con los comentarios que se han estado generando en torno a la familia de la cantante argentina, en donde han llegado a señalarla hasta de robo. El mismo cantante ha hecho uso de sus redes sociales para desestimar estos ataques hacía la madre de su hija.

A través de su cuenta de Instagram, Nodal ha hecho un llamamiento explícito para que se termine el acoso mediático que está recibiendo Cazzu.

“Mi gente les pido por favor que paren con el odio hacía la familia de Julieta; a la prensa que paren con todas las agresiones sin fundamentos y me refiero puntualmente al robo en Argentina. Están dañando a personas buenas, que amo, respeto y -que- no merecen ese dolor. No crean todo lo que leen; que no se expanda la violencia ni las mentiras por el bien de mi hija y su familia. Gracias”.

Días atrás, Nodal también hizo uso de su IG para afirmar que su relación con Cazzu había terminado diciendo: “Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija Inti”.

De inmediato, también surgió el rumor sobre el supuesto robo en Argentina. El periodista Gustavo Adolfo Infante parece haber retomado información directa del país suramericano en donde aseguraban que Nodal había sido víctima de robo y que familiares de la argentina estaban involucrados en esta situación.

Después de que el romance de Nodal y Cazzu tocara su acorde final, surgieron, como este, infinidad de rumores sobre las posibles razones que habrían generado el rompimiento. Muchos están señalando y acuasando al cantante mexicano de infidelidad. Una fotografía junto a la cantante Ángela Aguilar disparó aún más los chismes en su contra, señalándola a ella como la posible tercer en discordia. Pero hay que recordar que tanto Ángela como Christian son amigos, desde muchísimo antes de que el intérprete de “Adiós Amor” iniciase su fallida relación con Belinda.

Lamentablemente cada vez que una relación del medio artístico llega a su final son muchos los rumores malintencionados que surgen de la noche a la mañana, lanzando posibles respuestas a un hecho en concreto que sólo conocen los involucrados.

