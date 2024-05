David Benavídez asegura que quiso defender a Óscar de La Hoya tras el intento de ataque del Canelo Álvarez

El boxeador mexicano David Benavídez sorprendió a sus aficionados al revelar que él sintió muchas ganas de salir en defensa del promotor de boxeo Óscar de La Hoya luego que el pugilista y campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se le fuera encima durante la conferencia de prensa que se realizó con motivo de su pelea contra el también azteca Jaime Munguía.

De acuerdo con la información suministrada por David Benavídez en entrevista para ESNEWS, el ‘Monstruo Mexicano’ destacó que él siempre se ha considerado como un gran admirador de Óscar de La Hoya y con todo gusto habría salido en su defensa en caso de ser agredido por el Canelo Álvarez.

“Es chistoso, cuando fue la conferencia de prensa y criticó al Canelo, finalmente Óscar iba a tener la oportunidad de soltar ese jab. Porque Canelo se levantó y fue hacia él, y Óscar dice que ya tenía el puño listo. Yo habría corrido a la conferencia de prensa, y habría saltado a defender a Óscar”, expresó en sus declaraciones.

Recordemos que en esa oportunidad durante la conferencia de prensa el ‘Golden Boy’ tomó el micrófono y encaró al Canelo al solicitarle que tuviera respeto hacia su persona; De la Hoya también habló sobre el caso de dopaje por clembuterol que tuvo el tapatío en el pasado y esto generó una reacción para levantarse e ir hacia donde se encontraba el promotor con la intención de querer golpearlo.

“Óscar no dijo ninguna mentira. Es loco que mucha gente tiende a olvidar que en la mejor pelea de Canelo dio positivo por clembuterol, y trató de echarle la culpa a una vaca, pero eso no es verdad. Yo le pregunté a una persona que sabe de eso, y me dice que para que saliera positivo por haber comido carne de esa vaca, tenía que haberse comido la vaca completa. Pero la gente tiende a olvidar que en su mejor actuación consumió clembuterol. Así que cuando Óscar sacó ese tema, no dijo ninguna mentira”, agregó Benavídez.

“Óscar lo hizo crecer, le dio a ganar mucho dinero con esa pelea. Luego fueron por caminos separados, sé que Óscar se estuvo guardando eso por mucho tiempo, y estoy contento de que se lo haya podido decir en su cara”, concluyó el boxeador mexicano.

