La Casa de los Famosos 4: Maripily Rivera expone la falta de apoyo de Madison Anderson

Maripily Rivera sigue disfrutando de las mieles del éxito, tras convertirse en la ganadora de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo. Y por esta misma razón sigue brindando una serie de entrevistas con varios medios de la cadena, tanto en Miami como en Puerto Rico.

Durante una de estas conversaciones con medio de la isla se le preguntó por Madison Anderson. Muchos quieren saber si la ganadora de la tercera temporada apoyo al “Huracán Boricua” de la misma manera en la que ésta se volcó a darle todo su apoyo cuando ella estuvo dentro del reality para la tercera temporada.

Maripily aseguró que no, que ella incluso esperaba verla al salir del show, pero que esto no ha pasado. Concretamente hizo hincapié en el apoyo que ella le brindó y en el hecho de que no sentir que recibió algo en la misma medida. “Estoy acostumbrada a que la gente te utilice en el momento que te necesitan y después te echen para un lado”, dijo la boricua.

“yo estoy acostumbrada a que la gente te utilice en el momento que te necesitan y después te echen para un lado” 💔💔#LCDLF4 pic.twitter.com/1gR8GE6icy — gabs (@iFORMACAG) May 29, 2024

Ahora bien, vale decir que ni Madison Anderson ni Pepe Gámez estuvieron involucrados con La Casa de los Famosos 4. Ninguno de ellos habla del reality ni en sus redes sociales ni en su canal de YouTube. Es más, cuando hacen referencia al show no dicen el nombre de éste. Parece ser que ambos están más por la labor de seguir adelante con sus carreras distanciándose de este tipo de proyectos.

Por otra parte, también es cierto que esta temporada fue tan apabullante por muchas buenas y malas razones, que la polémica de la misma hizo que varias personas no quisieran involucrarse en el proyecto, como sí lo hicieron para la tercera edición.

En el caso de Madison, así como no habló del show ni en sus redes ni en los medios de comunicación, tampoco estuvo apoyando a ningún otro participante. Y hay que recordar que ésta se encontraba de viaje, haciendo un crucero junto a Pepe durante la final de La Casa de los Famosos 4, tanto que ese mismo día Pepe le propuso matrimonio cuando estaban en Grecia. Es decir, que Madison no estaba ni enterada ni pendiente del show para ese momento.

El crucero de Pepe y Madison, además, terminó su recorrido esta misma semana por esa razón es ni Madison ni Pepe han podido formar parte de ninguna de las entrevistas o proyectos del mismo.

Para este momento desconocemos si Madison tiene algo que decir al respecto.

