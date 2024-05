Los planes de Gerard Piqué y Clara Chía que podrían desilusionar a Shakira

Aunque Shakira y Gerard Piqué estuvieron en pareja por 12 años y lograron formar una familia juntos, su relación no finalizó de la mejor manera, sobre todo por la presencia de Clara Chía Martí, quien ha sido señalada como la tercera en discordia.

A pesar de la canción que la colombiana le dedicó al padre de sus dos hijos y a su nueva novia, la cantante pudo resolver las diferencias con él y ponerse de acuerdo sobre el presente y futuro de los niños. Sin embargo, ahora existiría un nuevo plan de Gerard y Clara que podría desilusionar a la intérprete y provocar un nuevo conflicto.

Recientemente, el periodista español Roberto Antolín le contó a Juan Etchegoyen en el programa ‘Mitre Live’, que el empresario tendría intensiones de ser padre nuevamente y casarse con su nueva novia, de 25 años.

“Gerard Piqué quiere ser padre, pero Clara no. Es un rumor lo del embarazo y él tiene muchas ganas. Lo que pasa es que ella no tiene prisa, no quiere ser madre ya. Es algo que va a desilusionar muchísimo a Shakira”, aseguró el comunicador.

Pero ese no es el único motivo que descolocaría a la cantante. Es que además de que Milan y Sasha podrían tener un hermanito, parece que el exjugador del FC Barcelona estaría dispuesto a dar un paso con Clara que con Shakira prefirió evitar.

“Tengo entendido que Clara Chía va a conseguir lo que Shakira no pudo: casarse con el exfutbolista”, agregó Antolín.

“Si Clara Chía quiere casarse, Piqué se casaría con ella y Shakira no lo consiguió. A la cantante esto le va a doler mucho. Que venga una chica muy joven, que parecía inocente, que consiga lo que tú no has conseguido… Piqué tiene muy claro que quiere esto y ser padre con ella. Si ella le dice sí a la boda, se casan enseguida”, concluyó.

Mira aquí la entrevista

Cabe señalar que, en varias oportunidades, Shakira y Piqué dejaron en claro que el matrimonio no era una prioridad. En una entrevista en el programa 60 minutes, en 2020, la artista expresó su temor al compromiso, manifestando: “El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”.

Por su parte, el español aclaró: “Me gusta cómo estamos ahora. Tenemos dos niños y nos va bien como pareja, no necesitamos estar casados”.

Sigue leyendo más de Shakira y Gerard Piqué:

· VIDEO: Gerard Piqué se burla en vivo de canción que insulta a Shakira

· VIDEO: Milan, hijo de Shakira y Piqué, sorprende tocando la batería en un recital

· “Última” de Shakira, una canción de amor y despedida para Gerard Piqué