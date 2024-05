Apuñalan a caminante afuera de farmacia y a pasajero en el Metro: violencia “al azar” en Nueva York

Un hombre fue brutalmente apuñalado en un ataque “al azar” esta madrugada en el Upper West Side de Manhattan mientras caminaba hacia su automóvil, según la policía de Nueva York.

Ese ataque aleatorio se produjo horas después de que otro extraño apuñalara a un hombre en el cuello a bordo de un tren del Metro de Nueva York en Brooklyn, dijo la policía.

En Manhattan, la víctima de 30 años se dirigía a su vehículo en Amsterdam Avenue cerca de West 87th Street alrededor de las 3 a. m. del viernes frente a una farmacia CVS, cuando un extraño se acercó y lo apuñaló en el costado derecho sin decir nada. El agresor no identificado se dio a la fuga y no se han realizado arrestos. La víctima fue trasladada a un hospital local, donde se encontraba en condición estable, reportó New York Post.

En el Metro, un hombre de 34 años fue atacado durante una pelea con otro pasajero por un asiento a bordo de un tren número 3 en dirección sur en la estación Saratoga Avenue en Brownsville, según las autoridades. Fue trasladado al Brookdale University Hospital Medical Center, en condición estable. El atacante huyó del lugar.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos casos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia “al azar” es constante en Nueva York, mayormente en calles, parques, buses y el Metro. Residentes, turistas y hasta celebridades han sido víctimas recientes de ataques, incluyendo también los actores Steve Buscemi, Michael Stuhlbarg y John Cardoza.

A mediados de mayo al menos tres mujeres, incluyendo una de 72 años, fueron víctimas de golpes “al azar” en calles y el Metro de Nueva York por un mismo sospechoso. También este mes un hombre de 79 años fue pateado en la cara durante un violento ataque callejero al azar en Prospect Lefferts Gardens, Brooklyn.