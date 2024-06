Conductor abandona su lujoso auto Lamborghini después de chocar 9 vehículos: locura en Nueva York

Un conductor abandonó su lujoso SUV Lamborghini después de chocar contra nueve autos estacionados en Brooklyn (NYC) la madrugada de ayer.

Los vehículos fueron chocados en Fulton St poco después de la 1:40 a.m. del viernes en East New York y, a pesar de la dramática escena, milagrosamente no se reportaron heridos. El conductor huyó y no ha sido arrestado. No está claro a qué velocidad se desplazaba ni si chocó a propósito o perdió el control del volante por alguna razón.

Un video publicado en la aplicación Citizen muestra que varios autos estacionados quedaron destrozados y escombros esparcidos por la acera. En ese momento no había nadie en ninguno de los vehículos ni caminando, destacó New York Post.

Según la policía de Nueva York, el automovilista conducía un Lamborghini Urus 2020 hacia el sur por Miller Av cerca de Fulton St cuando por razones desconocidas chocó contra una serie de vehículos desocupados. Luego, saltó de su vehículo y salió corriendo en dirección sur por Miller Avenue, dijeron las autoridades.

El precio de ese modelo del Lamborghini abandonado oscila entre $196,000 y $235,000 dólares. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024.

El mes pasado una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC), abandonó la escena subiéndose al Metro y no ha sido detenido. Su hija resultó herida. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.

En diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

También ese mes una joven latina de 21 años murió dramáticamente cuando el lujoso auto SUV Lamborghini donde viajaba como pasajera se incendió tras chocar contra una viga del Metro de Nueva York en el Alto Manhattan, interrumpiendo brevemente ese servicio.