Irina Baeva expresó su emoción de querer quedar embarazada de Gabriel Soto y pausar su carrera

Irina Baeva ha expresado en varias ocasiones su deseo de formar una familia con Gabriel Soto. La pareja ha compartido en redes sociales momentos especiales juntos y se les ve muy unidos en su relación. La actriz también ha mencionado que estaría dispuesta a sacrificar su carrera temporalmente para dedicarse a ser madre a tiempo completo.

“Yo la verdad es que feliz de la vida, en el momento en el que Dios me dé esa bendición, yo voy a ser muy feliz”, dijo frente a los medios de comunicación.

Baeva también aprovechó para agregar que: “Yo vengo de una familia no muy grande, pero me considero una persona muy familiar, tengo a mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración, y por supuesto que me gustaría ser mamá, no les digo que mañana, pero en algún futuro, a lo mejor lejano, no muy lejano, no lo sé, ahora sí que como el universo me lo conceda”.

“Seguramente en un momento más adelante, cuando yo tome la decisión de ser mamá, para nada lo considero como algo malo, me tomaré mi tiempo, porque también es una etapa para disfrutar, a disfrutar el embarazo, disfrutar con tu pareja, disfrutar del nacimiento del bebé, disfrutar esos primeros meses, y luego ya espero poder luego regresar a seguir trabajando y echarle ganas”, explicó a los reporteros.

Baeva también manifestó que es un tema que conversado con Gabriel Soto: “Claro, siempre lo hemos platicado, yo la verdad es que creo que la pareja siempre, las dos personas, tienen que ir en la misma dirección, claro que los objetivos, las metas de querer formar una familia, claro que se ha platicado y no es de que va a ser el día de mañana, pero en el momento en que los dos en conjunto tomemos esa decisión, seguramente ustedes van a ser los primeros en saberlo o si no lo inventarán”.

Gabriel Soto responde si desea más hijos

Gabriel Soto, por su parte, ha dicho que le encantaría tener un hijo más, ya que tiene dos de su matrimonio anterior con Geraldine Bazán. La pareja ha expresado que sería un sueño cumplido poder formar una familia juntos y compartir la felicidad de ser padres.

“Uno nada más y la tarea la estamos haciendo, estamos practicando. No el día de mañana, pero vamos a ver qué pasa en un futuro”, contó en ‘Despierta América’.

