“La Champions se gana con sacrificio y calidad”: Ancelotti resalta las virtudes del Real Madrid

Carlo Ancelotti, entrenador italiano del Real Madrid, afirmó que se ponen “un diez” a la temporada, después de ganar la Súper Copa de España, la Liga Española y la Champions League.

“Sabéis que no me gusta ponerme notas, pero nos ponemos un diez. Nos hemos manejado de diez. El equipo y mis jugadores han sido espectaculares”, explicó Ancelotti en rueda de prensa.

“Esta temporada hemos tenido muchísimo problemas. Hemos suplido esto con el sacrificio colectivo. Es lo que ha pasado hoy. Esta Champions se gana con sacrificio y calidad. Con uno no es suficiente. Esta plantilla me deja muy satisfecho, porque no siempre jugamos a tope, pero nunca nos rendimos. Siempre peleamos. En el vestuario al final de la primera parte, estuvimos bastante tranquilos. Los jugadores han hablado, hemos comentado el cambio de sistema juntos. No he tomado la decisión solo. Estaban de acuerdo y lo hemos hecho”.

Ancelotti comentó el cambio de sistema tras la primera parte, al variar del 4-4-2 al 4-3-3, con el que desarbolaron a los alemanes en la segunda mitad.

“El peligro de no ganarla era real. El Borussia es un rival muy incómodo y ha jugado mejor que nosotros”.

“En el descanso no necesitaba enfadarme, solo aclarar las cosas. Estaba claro cómo quería jugar el Dortmund, con transiciones. Ellos lo han hecho muy bien y a nosotros nos faltaba equilibrio para manejar esto. Arreglado esto, cambiar el sistema nos venía mejor. Dar más concentración en el centro del campo. La actitud también ha sido mejor en la segunda parte”.

El italiano se mostró “agradecido” a Toni Kroos, en su último partido contra el Real Madrid, y le instó a que no lo deje ya.

“Estoy agradecido obviamente, ha terminado en lo más alto. No se puede terminar más alto. Está muy contento. Ha sido una leyenda de este club. Todos los madridistas le agradecen lo que ha hecho. Nunca ha fallado un día en estos diez años que ha jugado en el Real Madrid. Le he dicho que esperamos que cambie de idea”, explicó el entrenador nacido en Reggiolo y quien el próximo 10 de junio cumple 65 años.

