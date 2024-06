Sergio Mayer responde si le afecta o no que su hijo le guste utilizar prendas femeninas

El mexicano Sergio Mayer expresó que está orgulloso de su hijo y que lo apoya en sus decisiones de vestir y expresarse como desee. Afirmó que en la actualidad la diversidad y la inclusión son valores importantes que deben ser fomentados en la sociedad.

“Los que critican son los que tienen algún complejo, alguna tontería en la cabeza que se la pasan criticando (…) Hay que ser respetuosos, tolerantes, incluyentes. Quien critica es quien tiene algún complejo y algún problema emocional o mental y lejos de dar coraje da lástima (…) Tienen todo el derecho a expresar y cada quien toma las críticas como quiere”, dijo frente a los medios de comunicación.

Además, el actor y político mexicano hizo un llamado a respetar la libertad individual de cada persona para vestirse y actuar de acuerdo a sus gustos y preferencias, sin juzgar ni discriminar a nadie por su apariencia o forma de ser. “Yo traigo dos aretes y traigo una blusa de mujer, me siento a gusto, me siento a todo dar“, dijo durante su conversación.

“Tengo tantas cosas que quiero traer que donde me las pongo. Es irrelevante yo creo. Es un accesorio bastante funcional. A mí me gusta eso mucho eso de la moda. En la zona de hombre (hay) pantalón camisa o saco todo el tiempo, cambia el color, pero no cambia el diseño. Me voy a la zona de mujer y encuentro este tipo de cosas y obviamente es muy diferente”, añadió el mexicano de 58 años sobre utilizar una cartera.

Mayer destacó la importancia de educar a las nuevas generaciones en la tolerancia y el respeto hacia la diversidad, para construir una sociedad más justa y equitativa para todos.

“Es irrelevante eso que esto está diseñado para un cuerpo de mujer porque cualquiera lo puede usar (…) Yo siempre estoy intentando ser lo más genuino posible conmigo mismo”, expresó.

