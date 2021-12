Javier Ceriani de Chisme No Like expone a Sergio Mayer: llegó la policía y dicen que el actor se escondió en la cocina

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El más reciente libro de la periodista Anabel Hernández, “Emma y las otras señoras del narco” está generando conmoción en el mundo del espectáculo. Sobre todo en la vida de las celebridades que ahí han sido mencionadas, por tener supuestos vínculos con el narcotráfico. Uno de estos es el actor, músico y diputado mexicano, Sergio Mayer, quien protagonizó un intercambio de palabras con el famoso periodista de espectáculos, Javier Ceriani.

Todo ocurrió durante la alfombra roja de la Expo compositores 2021 que se llevó acabo acá en Estados Unidos. A través de Instagram el argentino evidenció el altercado con Mayer. Chisme No Like, su programa, como era de esperarse también viralizó a través de Instagram y YouTube el enfrentamiento de este par.

En Chisme No Like tanto Javier Ceriani como su compañera y amiga Elisa Beristain han ido desglozando, poco a poco, algunos de los capítulos del libro de Anabel Hernández, contándole a su público quiénes son los famosos que según la investigación de la antes mencionada tuvieron contacto activo con presuntos narcos. Y es que así como el nombre de Mayer aparece en el texto, también se menciona a Galilea Montijo y a Ninel Conde, entre otras.

Sobre todo esto quiso hablar Javier Ceriani con Sergio Mayer, y el argentino le dijo que él nunca había aclarado lo que se menciona en el libro, su supuesto vínculo con “La Barbie”. En segundos se vieron interrumpidos por los fans del actor. Pero el rubio continúo con su entrevista, y le preguntó que cómo se sentía en relación a lo publicado en el libro “Emma y las otras señoras del narco”. Hasta este momento, pese a la negativa de Mayer de responder, todo iba bien. Nadie había insultado a nadie.

Ante la negativa del actor, Javier Ceriani, micrófono en mano, le dijo a su público: “Bueno, Sergio Mayer escapando de nosotros. No quiere dar la cara”. Físicamente Javier Ceriani mantuvo tanto su cuerpo como sus manos alejadas de Mayer, pero las palabras del argentino llegaron al actor y cantante, quien no dudó en encararlo. “No, la cara te la estoy dando”, le dijo con contundencia. A lo que Javier le respondió: “No te escapes”. Mayer le dijo: “No me provoques”.

Javier argumentó que como servidor público él estaba simplemente cumpliendo con su trabajo, mientras que ellos: Sergio Mayer y su esposa, eran figuras públicas -del entretenimiento- razón por la cual, Ceriani les dijo, tenían que dar la cara ante los medios. En medio de todo esto la esposa de Mayer, Issabela Camil, intercambió varias palabras con Ceriani. Muchas de estas no se logran escuchar en el video. Sin embargo hubo un momento en el que Javier se defendió de la también actriz, quien al parecer le dijo “basura”.

Aquí volvió el escándalo, porque Sergio escuchó que Javier Ceriani aseguraba que su esposa lo había llamado “basura”, y esto no le gustó. “Cuidado lo que hablas de mi mujer”, le dijo Mayer. “No me toques”, le contestó Ceriani. Y es que en un momento, dentro del video, se puede ver que sí hubo contacto físico entre el argentino y el actor.

Aquí una de las publicaciones de Javier Ceriani en Instagram exponiendo la situación que vivió con Sergio Mayer.

Chisme No Like compartió el video de su conductor en el que inicia la entrevista con Mayer, que concluye con el acalorado escándalo.

En Instagram Javier Ceriani también compartió otro video en el que se ve a unos oficiles llegar al recinto, y es que al parecer el conductor de Chisme No Like denunció la conducta del actor. En la publicación el argentino destaca que aparentemente Mayer se escondió de los oficiales en la cocina del lugar en el que se llevaba acabo el evento. View this post on Instagram A post shared by CERIANI (@javierceriani)

