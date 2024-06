Shiloh, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, inicia proceso para quitarse el apellido de su padre

A solo unos días de que una de las hijas menores de Brad Pitt y Angelina Jolie, Vivienne, se quitará el apellido de su padre, Shiloh, la hija biológica mayor de las estrellas, ha decidido hacer la misma acción de forma legal.

De acuerdo con los representantes de Angelina Jolie, el pasado lunes 27 de mayo, Shiloh Jolie-Pitt presentó una solicitud legal para eliminar el Pitt de su nombre en su cumpleaños número 18.

Ante la premura de la solicitud, aún no se ha revelado el fallo de la solicitud. Sin embargo, y tomando en consideración la edad de Shiloh, así como el acompañamiento legal del equipo de Jolie hacia su hija, no será un problema que la joven obtenga su petición.

Happy 18 Birthday Shiloh Jolie pic.twitter.com/HnDsbp0LMK — Jill 🧭 (@ItoayTweetKo) May 27, 2024

¿Los hijos de Brad Pitt le dan la espalda a su padre?

La reciente solicitud de Shiloh se suma a las recientes acciones realizadas por los otros hijos del intérprete de “Fight Club” en recientes meses. El más reciente fue el caso de una de las gemelas de los actores, Vivienne, quien decidió quitarse el apellido Pitt durante su más reciente obra de teatro The Outsiders, en donde también participó su madre.

Sin embargo, y debido a la edad de Vivienne, no se ha revelado si la joven también logró quitarse dicho apellido de forma legal.

Semanas antes de estos casos, la hija mayor del ex matrimonio, Zahara, de 22 años, se convirtió en noticia luego de que se revelara que había decidido omitir el apellido Pitt de su nombre durante su presentación en la hermandad Alpha Kappa de la Universidad Spelman College.

Aunado a todo lo anterior, el medio Us Weekly reportó que otro de los hijos del intérprete, Maddox, decidió no usar Pitt, desde hace tiempo, en documentos legales.

Previo al cambio de apellido de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, diversas fuentes cercanas al actor mencionaron que la también empresaria ha puesto a sus hijos en contra de su padre.

Angelina Jolie y Brad Pitt tienen 6 hijos. Crédito: Mezcalent

A pesar de que lo anterior no ha sido confirmado, una reciente acción del actor habría sido el punto de inflexión para que sus hijos no quisieran tener relación con él. Y es que de acuerdo con diversos medios, el intérprete de “The Curious Case Of Benjamin Button” habría decidido dejar de pelear por la custodia compartida de sus hijos con Jolie, aceptando solo visitas ocasionales.

Aunque no se reveló la verdadera razón por la que el ganador del Oscar habría tomado esta decisión, sí se mencionó que Pitt habría actuado de esta manera debido a la avanzada edad de sus hijos.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha mencionado o revelado información referente a este asunto.

Continúa leyendo

Lewis Hamilton debutará en el cine junto a Brad Pitt en una de las películas más caras de la historia

El vergonzoso momento de Chris Hemsworth cuando conoció a Brad Pitt

FOTOS: Brad Pitt y su novia Inés de Ramón disfrutan un romántico paseo por la playa