Arranca el Mes del Orgullo en la Gran Manzana con desfile en Queens este domingo

Junio ya llegó, y con su arribo, la comunidad LGBTQIA+ de la Gran Manzana grita presente. Y este domingo 2 de junio, el famoso Desfile del Orgullo de Queens, que llega a su edición número 32, marca el inicio del Mes del Orgullo en todos los rincones de Nueva York.

Desde las 12:00 del medio día, la popular Avenida 37, en Jackson Heights, entre las calles 89 y 75, se convertirá no solo en un área de festejo y participación de miles de miembros de la comunidad LGBTQIA+ sino también de neoyorquinos que apoyan y valoran el valor de la diversidad. La invitación es a salir a desfilar en favor de la igualdad y la justicia para todos.

Así lo aseguró David Kilmnick, presidente de LGBT Network, organización que promueve el evento, tras manifestar que esperan que la jornada de este año sea una celebración inolvidable.

“Como organizadores del Nuevo Orgullo de Queens, el LGBT Network está encantado de celebrar el 32 aniversario del New Queens Pride en el barrio más diverso del país. Con más de 50,000 participantes, estamos emocionados de reunirnos como una comunidad viva y unida“, dijo el organizador del desfile. “Esta celebración no sólo marca el inicio de Orgullo para toda la región de Nueva York, sino que también destaca la fuerza y la resistencia de nuestra comunidad diversa. Esperamos que sea un día lleno de alegría, de solidaridad y de un esfuerzo común en favor de la igualdad y la justicia para todos. Invitamos a todos a que se unan a nosotros”.

El evento, al que suelen acudir familias enteras, adultos, niños y personas de la tercera edad, contará además de múltiples representaciones de organizaciones defensoras de la diversidad y el respeto a los derechos LGBTQIA+ con un concierto que se realizará en la calle 75, en la intersección con la Avenida 37.

Los organizadores del evento mencionaron que en la jornada se rendirá homenaje a varias figuras sobresalientes en Nueva York, a quienes les entregaran los títulos de Grandes Mariscales del New Queens Pride de 2024, y quienes representan el liderazgo, la defensa y la diversidad.

El senador estatal Leroy Comrie, será el Gran Mariscal honorario del Desfile del Orgullo de Queens 2024, Billy Verde, profesor de la escuela secundaria A. Philip Randolph Campus en Manhattan y dedicado servidor comunitario, quien fue honrado como el Maestro del año del estado de Nueva York y la defensora de la comunidad, Ambar Ferrer, completan la lista de personajes honorarios.

“El profundo orgullo de Ambar por su comunidad se extiende más allá de su honor como Gran Mariscal. Bajo su liderazgo, Friend’s Tavern y Viva La Heights de Jackson Heights celebran la individualidad, la inclusión y el empoderamiento, brindando un espacio seguro y edificante los 365 días del año”, aseguraron sobre la líder de la comunidad LGBTQIA+. “Los negocios benefician a aquellos en la comunidad que desean sentirse aceptados, conectarse con otros y disfrutar de un buen momento en un espacio seguro. El orgullo de Ambar también se extiende a su familia, que incluye miembros que se identifican abiertamente como parte de la comunidad LGBTQIA+”.

Ambar aseguró que el apoyo y la aceptación de su familia han sido una “bendición en su viaje” y ella lo ve como un ejemplo que “más personas deberían adoptar rápidamente”.

Bonifacio Morales, originario de Colombia, quien reside en Queens hace más de 7 años, aprovechó la fecha para hacer un llamado a las familias a que apoyen a sus miembros LGBTQ, pues advirtió que lo más importante para que personas de su comunidad puedan sentirse más confiadas y valoradas es el respaldo de parientes y amigos.

El Desfile de Queens será este domingo en Jackson Heights. Foto: Edwin Martinez

“Aunque muchos no lo crean en esta época todavía existe homofobia y hay quienes incluso dentro de nuestras propias familias nos ven como una chusma, o como si fuéramos cosa del diablo, como me pasó a mí que tuve que huir de mi gente para poder tener una vida libre y tranquila”, comenta el joven de 29 años, quien agrega que Queens lo ha hecho sentir en territorio seguro. “Tristemente yo no tengo familia que me apoye, pero aquí en este condado encontré a gente que me valora y me respeta y que me quiere, y ese es un motivo para celebrar este domingo, pero también para pedirle a todos que apoyen a sus hijos siempre, y que los amen y respeten con sus diferencias. Todos somos hijos de Dios”.

El mexicano Samuel Hernández, quien vive en Nueva York hace más de dos décadas, y quien comentó que ya está listo para disfrutar del desfile del domingo con una amiga de la tercera edad, con quien comparte el respeto a la diversidad, mencionó que ahora más que nunca la comunidad LGBTQIA+ debe permanecer unida.

“Creo que más allá de todo esto que se ha estado dando de los múltiples géneros, lo que debe primar es el apoyo entre todos a nuestra causa, a nuestra lucha por el respeto a los derechos que como seres humanos tenemos y que deben ser iguales, sin importar si unos somos empresarios o lava trastes o maestros o cocineros. Todos somos iguales”, aseguró el residente de Jackson Heights. “Hemos ganado ya varios derechos y espacios que nos habían negado, pero ante la presencia de corrientes que quieren quitarnos derechos hay que permanecer juntos y unidos para que vean nuestro poder”.

Bianey García, una de las principales defensoras de los derechos de la comunidad LGBTQIA+, destacó que además de celebrar el orgullo, esta fecha debe ser un espacio para recordar aquellos que ya no están y exigir justicia para todos.

“El Queens Pride ha sido un espacio para que nuestras comunidades de inmigrantes trans y queer marchen y hagan visibles las injusticias que seguimos enfrentando dentro de nuestro estado. Históricamente, hemos marchado para resaltar la violencia contra nuestros hermanos y honrar a aquellos que hemos perdido a lo largo de los años”, dijo la activista mexicana, quien agregó que además muchos marcharán para mostrar apoyo a Palestina.

“Nuestro objetivo ha sido que la comunidad de Queens nos apoye y nos proteja cuando enfrentamos la violencia como trabajadoras sexuales abiertamente trans, queer y comunidades afectadas por leyes injustas. Este año, mientras marchamos para exigir acceso al empleo, nuestros miembros también se solidarizan con nuestros hermanos en Palestina“, dijo García. “Marchamos con sus nombres y luchas en nuestros corazones, entendiendo que nuestra liberación está interconectada”.

La asambleísta latina Catalina Cruz, quien también estará en el desfile, hizo un llamado a los residentes de Queens a que se unan al desfile para mandar un claro mensaje sobre la inclusión, la diversidad y el respeto a la comunidad LGBTQIA+.

“Te invitamos a iniciar el mes del Orgullo marchando con nosotros en el Desfile del Orgullo de New Queens. Mostremos al mundo que en Queens apoyamos a nuestra familia LGBTQIA+! ¡Nos vemos el domingo y recordemos que amor es amor“, dijo la política colombiana.

Datos sobre el desfile