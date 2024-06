Famosos le envían mensajes de solidaridad a Chiquis Rivera luego de haber sufrido aborto espontáneo

Varios famosos se solidarizaron con Chiquis Rivera luego de haber sufrido un aborto espontáneo, por el que tuvo que postergar su concierto en Albuquerque.

En su cuenta en Instagram, la ‘Abeja Reina’ compartió la dolorosa noticia, lo que causó que varios artistas le dejaran mensajes en la caja de comentarios.

La presentadora de televisión Tanya Charry indicó: “Dios tiene un plan maravilloso para ti, mi querida Chiquis, no pierdas la fe. Él es el único que te dará fuerzas para continuar. Tu angelito está en el cielo y pronto llegará tu anhelado sueño. Envíale un fuerte abrazo a Emilio”.

Gelena Solano también escribió: “Estoy contigo mi Chiquis. Lo siento mucho, fuerza, ánimo y ya sabes que te queremos”.

Carolina Sandoval, por su parte, dijo: “Te abrazo fuerte, mi Chiquis”.

La conductora Clarissa Molina, por su parte, afirmó: “¡Mucha fortaleza, Chiquis. Lo siento mucho. Dios no te dejará sola, fe en este proceso”.

Astrid Rivera, de ‘Despierta América’, comentó: “Te envío mi amor”.

¿Qué pasó con Chiquis Rivera?

La intérprete de ‘Entre Besos y Copas’ lanzó un mensaje en su cuenta en Instagram para hablar de este difícil momento.

“A mis fans en Albuquerque: Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente”, escribió.

En la declaración, añadió: “Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación. Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos re-agendarla. Su comprensión significa muchísimo para mí. Según mi doctor, podré continuar la gira para las próximas fechas en Texas, este 7, 8 y 9 de junio. Con amor y respeto, Chiquis”.

La noticia, además de sorpresiva, ha hecho que sus fanáticos también se solidaricen con ella, sobre todo porque ha comentado que tiene como meta el convertirse en mamá.

