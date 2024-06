Primarias en Puerto Rico: Jenniffer González mantiene la delantera ante Pierluisi en candidatura a la gobernación por el PNP

Nueva York – Los resultados preliminares de las primarias de ley en Puerto Rico entre los partidos de mayoría ubican en la delantera a la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, en la candidatura a la gobernación por el PNP (Partido Nuevo Progresista), y a Jesús Manuel Ortiz para esa misma posición, pero bajo la insignia del PPD (Partido Popular Democrático).

Los datos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para las 6:55 p.m., dos horas después del cierre de los colegios, colocaban a González con 59,129 votos equivalentes a un 55.25%. En el caso del actual gobernador Pedro Pierluisi, este había obtenido 47,892 votos para un 44.75%.

Estos resultados corresponden a 1,033 de los 3,013 contabilizados (34.28%).

La ventaja de González sobre Pierluisi en este punto contrasta con los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día que días antes de la contienda ubicaba a ambos virtualmente empatados.

En el caso de la misma posición, pero en el PPD, para las 6:51 p.m. y con 755 de los 2, 211 colegios reportados (34.15%), Ortiz contaba con 36,566 votos equivalentes a un 61.40%. Mientras que su rival, el senador Juan Zaragoza, había obtenido 22,987 votos que representaban un 38.60%.

William Villafañe en la delantera por la comisaría residente en Washington D.C.

En cuanto a los aspirantes a la comisaría residente en Washington por el PNP, William Villafañe había obtenido 56,224 votos o un 53.73% del favor electoral, según los datos de la CEE actualizados a las 6:57 p.m. Su contrincante, Elmer Román, sumaba 48,408 votos o un 46.27% del respaldo de los electores del PNP.

Las cifras corresponden a 1,033 de 3,013 colegios reportados para 34.28%

El PPD no tuvo primarias para la comisaría, ya que el candidato de consenso es Pablo José Hernández Rivera.

La jornada primarista del PPD y del PNP en Puerto Rico para determinar los candidatos que aparecerán en las papeletas de las elecciones generales del 5 de noviembre inició a las 9 a.m. y se extendió hasta las 5 p.m.

En total hubo 109 contiendas y una participación de 247 candidatos.

En el caso del oficialista PNP, el partido realizó 71 primarias con 173 aspirantes, mientras que el PPD efectuó 38 primarias con 104 aspirantes. En algunos casos, los electores recibieron las siete papeletas disponibles; es decir, la de candidatos a la gobernación, comisaría residente, aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes por acumulación y por distrito, y alcaldías.

Una jornada entre mal tiempo e interrupciones en el servicio eléctrico

Los procesos electorales estuvieron marcados por interrupciones en el servicio eléctrico debido al mal tiempo en toda la isla.

En un mensaje a las 3:30 p.m. en la red social X, los administradores de la cuenta de LUMA Energy informaban que brigadas de la compañía continúaban respondiendo a interrupciones en el servicio eléctricos provocadas por el mal tiempo en toda la isla. “Exhortamos a nuestros clientes a mantenerse alejados de equipos eléctricos y a reportar cualquier emergencia llamando al 1-844-888-5862”, lee la otra parte de la entrada.

Brigadas de LUMA continúan respondiendo a interrupciones de servicio provocadas por el mal tiempo en toda la isla. Exhortamos a nuestros clientes a mantenerse alejados de equipos eléctricos y a reportar cualquier emergencia llamando al 1-844-888-5862 https://t.co/P8pmuvrQ4j — LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) June 2, 2024

A horas del mediodía, LUMA Energy confirmó que unos 15 centros de votación estaban sin luz en el día de las primarias, lo que causó que electores, entre los que se encontraba el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, votaran a oscuras.

Algunos de esto apagones se reportaron en las escuelas Aurora Waldorf y Juan José Osuna, en San Juan, donde votaron el precandidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz, y el alcalde de la capital, Miguel Romero, del PNP.

“Es inaceptable y nos trae a la atención lo que ha sido un problema constante. Hoy, es un proceso electoral, pero aquí debe haber mucha gente que necesita energía eléctrica para vivir”, declaró a medios de prensa el representante popular en reacción al imprevisto.

A eso de las 9 a.m., cuando abrieron oficialmente los colegios, la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, aseguró que las suspensiones en el servicio no decarrilarán el proceso electoral y que cada voto será contado.

“Indistintamente, el centro de votación no tenga servicio eléctrico, esto no interrumpe la operación electoral. Las máquinas de escrutinio tienen batería, funcionan sin estar conectadas a una corriente. De igual manera, la tableta…tiene batería; no necesita estar conectada para poderse utilizar….”, manifestó Padilla Rivera en conferencia de prensa.

Tras el cierre de los colegios, la presidenta alterna de la CEE precisó que 34 centros de votación confrontaron problemas con el servicio eléctrico en algún momento de los procesos electorales.

Sin embargo, insistió en que la jornada corrió con “normalidad” pese a las fallas en el servicio.

Otra de las escuelas afectadas fue la Trina Padilla de Sanz en San Juan. El Nuevo Día corroboró que, a media hora de que cerraran los colegios, el recinto permanecía sin energía eléctrica. La CEE dijo que habían reparado la avería, pero la reactivación habría durado media hora.

A media hora de que cierren los colegios, regresamos a la escuela Trina Padilla de Sanz en San Juan, y encontramos que está sin energía eléctrica, como esta mañana. La CEE indicó que la habían energizado, pero duró media hora. #Primarias2024 #PuertoRicoDecide @ElNuevoDia pic.twitter.com/9N2sikH0CL — AlexFigueroaC (@AlexFigueroaC) June 2, 2024

Adicional a los apagones, desde algunos de los 1,436 colegios electorales se denunciaron problemas con el funcionamiento de aparatos electrónicos electorales como máquinas de escrutinio de votos.

El rival de Ortiz por la candidatura a la gobernación, Juan Zaragoza, tuvo complicaciones al momento de votar en la escuela Escuela Cedín en San Juan debido a un supuesto desperfecto en la máquina que adjudica las papeletas.

El aspirante tuvo que emitir el voto manualmente en el caso de dos de las papeletas.

Posteriormente, en otra conferencia, la presidenta alterna de la CEE indicó que, parte de los problemas con las máquinas de escrutinio, fueron por mal uso del aparato, pero que todas las situaciones se atendieron.

Por su parte, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, solicitó una reunión de emergencia con los encargados de la empresa Dominion Voting Systems para que expliquen los problemas con las máquinas de escrutinio electrónico.

“La situación con las máquinas de escrutinio electrónico continúa, pese a habérsele dado el soporte técnico”, declaró Angleró a medios de prensa desde la CEE.

La comisionada anticipó que, debido a los inconvenientes, los resultados certeros podrían tardarse más en ser divulgados.

Funcionarios de colegio de González con camisetas proselitistas en las escuelas

Por otro lado, trascendieron públicamente varias denuncias por parte de Edwin Mundo, encargado de la campaña de Pierluisi, contra el equipo de González.

Según Mundo, funcionarios que representan a González llegaron a algunos colegios con camisetas alusivas a la campaña, lo que llevó a la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, a ordenar mediante resolución a que los simpatizantes de ambos bandos del PNP no se presentaran con camisetas alusivas a las campañas de los aspirantes.

“No siguieron las reglas del juego que se había determinado que no se podía utilizar como distintivo para las camisas de los funcionarios y ellos incumplieron con esa regla. Ha tenido que la comisionada electoral, Santo Domingo, en la mañana de hoy, emitir nuevamente una resolución impidiendo que se pongan estas camisas. Nuestros funcionarios tienen instrucciones claras de que nadie puede usar camisa distintiva”, declaró Mundo en entrevista radial por WKAQ.

Por su parte, la comisionada residente planteó que la situación implicó a pocos miembros de su equipo y que se resolvió oportunamente.

“Inicialmente, habíamos comprado unas camisetas con el logo de la palma, del partido, porque no puede tener el logo de los candidatos. Pero, los funcionarios del gobernador no quisieron, así que no se permitió el uso de las mismas, pero aun así unas personas de manera individual llevaron sus camisas, pero se las cambiaron rápido, estamos hablando de dos o tres personas nada más. Se llegó a un acuerdo y por eso no repartimos esas camisetas que habíamos comprado”, argumentó a medios de prensa desde la Escuela Salvador Brau de Carolina, donde votó.

La otra denuncia realizada por Mundo estuvo relacionada con la supuesta ausencia de funcionarios de González para trabajar en los colegios, lo que, según el director de campaña de Pierluisi, retrasaría la divulgación de los resultados, al menos en cuanto a los votos adelantados.

“Estamos trabajando con la dificultad de que en muchas de las escuelas nuestros funcionarios están solos porque no están los funcionarios de la comisionada residente en Washington para ayudar en el proceso… Nosotros teníamos una expectativa de que a las 5:30 de la tarde íbamos a poder dar los resultados del voto adelantado, pero quiero decir que estamos trabajando con eso porque tampoco llegó la gente de la comisionada a la Comisión esta mañana”, planteó Mundo en conferencia de prensa.

“Si a las 5:30 de la tarde no tenemos resultados finales sobre el voto adelantado no es culpa de nuestra campaña. Nosotros hemos tratado, hemos hecho el esfuerzo para lograrlo. La campaña de Pedro Pierluisi tiene 40 mesas cubiertas y 10 mesas para sacar el voto de los tres mil y pico que llegaron ayer a la CEE… Todo este proceso ha recaído en el día de hoy en la campaña de Pedro Pierluisi”, agregó el encargado de Comité de Pedro Pierluisi.

