Carolina Sandoval revela secretos de la ‘lipopapaya’, con la que perdió 25 libras en 3 meses

Carolina Sandoval, presentadora venezolana de televisión, ha revelado que la papaya se ha convertido en una de sus grandes aliadas para bajar de peso y por eso ha querido compartir con su público detalles de cómo la usa constantemente.

En un video que subió a su cuenta en Instagram, la conductora de ‘¡Siéntese Quien Pueda!’ comentó: “Si tienes tu papaya en tu casa no hay nada que te pueda hacer sentir mal, porque esta fruta no solamente es dulce”.

Luego afirmó que la “lipopapaya” está en tendencia y le ayudó a bajar 25 libras en tres meses. “Mi estómago cambió para siempre”, aseguró.

‘La Venenosa’, como también se le conoce, habló de los beneficios que no solo tiene la pulpa de esta fruta, sino que en su cáscara también hay algunas propiedades que ayudan, por ejemplo, con el insomnio.

En su declaración, Carolina Sandoval indicó que para ayudar con esto prepara un té que, aunque es amargo, tiene resultados increíbles.

La segunda receta es usar las semillas de la “fruta bomba”, como también es conocida, y dejarlas remojar en agua. “Usted hace jugo de pepa de papaya, sabe que eso bota algo, y esto es el propio detox. Ahí te vas a botar la barriga de embarazada que tienes desde hace cinco años”, bromeó.

Carolina Sandoval negó que se haya hecho liposucción o balón gástrico y que ha recurrido a otros procedimientos para lograr el peso que quiere.

Otro uso que mostró fue para usarlo con las manchas en la cara. “La papaya la meto en la nevera y me la paso por la cara y la uso como una cremita porque sirve para las manchas”. La creadora de contenido recordó que esta fruta, al tener una gran cantidad de agua, funciona como diurético y tiene encimas de papaína que la convierten en un gran digestivo.

“Tiene demasiada vitamina C la papaya, les estoy hablando con fundamento, usted busca en Google y van a encontrar estas tres características que te estoy dando de esta fruta tan maravillosa”, explicó.

Carolina Sandoval dijo que su madre es una de las que siempre le habló de los beneficios de la papaya, pero no le había prestado tanta atención en su momento. “Y yo ‘ay, qué huele mal’, ‘que no me gusta, que es amarga, que es ácida'”, agregó.

