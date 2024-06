Victoria Ruffo reveló el tiempo que estuvo en terapia tras finalizar su relación con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo comentó que a pesar de los años que han pasado desde su relación sentimental con Eugenio Derbez, todavía hay temas pendientes que les gustaría poder resolver. Sin embargo, las cosas no han mejorado para ellos ni siquiera porque su hijo José Eduardo se vaya a convertir en padre en las próximas semanas.

“La realidad virtual ya está aquí. Yo digo que pues, tenemos que tomarnos una foto juntos, somos los abuelos paternos y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, a fuerza ¿no?”, expresó frente a los medios de comunicación.

La actriz mexicana ha expresado en varias entrevistas que tomaría normal poder tener un reencuentro con Eugenio, en especial ahora que están a punto de convertirse en abuelos por primera vez. Victoria aseguró que la llegada de su nieta Tessa ha sido un motivo de alegría para toda la familia, y que le encantaría poder compartir ese momento con el padre de su hijo, pese a cualquier diferencia o conflicto que hayan tenido en el pasado.

“Tú sabes que necesitas de repente sacar cosas o entender ciertas cosas“, dijo la reconocida actriz a Despierta América, sobre el tema del perdón al que se tuvo que someter tras un matrimonio fallido.

“Estuve como 7 meses con una terapeuta, yo tengo una frase que me ayudó mucho con mi proceso y es: ‘El problema es de dos, el 50 por ciento de uno y el 50 del otro’. O sea, no es tu culpa totalmente, ni la culpa del otro, y yo me echaba la culpa totalmente.”, expresó la mexicana, según el diario Debate.

Pese a que no se ha confirmado ningún encuentro entre Victoria y Eugenio, los fans de ambos están emocionados ante la posibilidad de ellos verse, pues ambos tienen el mismo objetivo y es conocer a Tessa. Sin duda, sería un momento emocionante y significativo para ambos, y un buen ejemplo de cómo es posible mantener una relación sana y respetuosa incluso después de una ruptura.

Sigue leyendo:

· Eugenio Derbez llama “experiencia paranormal” el reencuentro que tendrá con Victoria Ruffo

· Victoria Ruffo no invitó a Eugenio Derbez al baby shower de su nieta y él responde si quería ir o no

· José Eduardo teme por el reencuentro entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cuando nazca su hija