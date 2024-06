2,500 familias de la Gran Manzana reclaman que se quedaron sin cupos en el programa 3-K

A pesar de que esta misma semana el gobierno municipal anunció que no está en el panorama recortes importantes para el sistema de educación pública, un grupo de padres y representantes de la ciudad de Nueva York rechazados del 3-K, dicen lo contrario. Este jueves entregaron 6,000 peticiones al alcalde Eric Adams, exigiendo los puestos que les prometieron.

A través del programa 3-K for All del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (DOE), las familias pueden enviar una solicitud en el año calendario, en que su hijo cumpla tres años, pero como se advierte claramente en las aplicaciones, “en algunos distritos escolares, los puestos son limitados”

Más de 2,500 familias se quejaron que no recibieron un puesto en un centro de cuidado 3-K, a pesar de las repetidas promesas de que serían beneficiarias de uno.

En este sentido, un grupo de padres también realizó una manifestación este jueves frente a la Alcaldía, para pedir la restauración de los recortes en Pre-K y 3-K, el restablecimiento de equipos de extensión y la expansión de asientos gratuitos, para incluir el día y el año completo, a todos los niños menores de 5 años.

“La Ciudad recortó los fondos de 3-K y Pre-K, desmanteló los equipos de extensión de 3-K, no pagó a los operadores y se negó a pagar la expansión de 3-K”, denunció la organización New Yorkers United for Child Care (NYUC).

De acuerdo con un reporte compartido por NYUC, uno de los motivos por los cuales la clase trabajadora de color, está dejando la ciudad, son por los altos costos del cuidado infantil. (Foto: Gerardo Romo)

A los padres y miembros de NYCU se unieron la Federación Unida de Maestros, funcionarios electos locales, United Neighborhood Houses, All Our Kin, Chinese American Planning Council y Grand Street Settlement.

“Miles de familias de clase trabajadora están abandonando los cinco condados y el poco acceso a estos servicios esenciales, tienen que ver con esta tendencia. Necesitamos estas restauraciones, para garantizar que las familias desatendidas sepan cómo y dónde acudir para estos programas, y una verdadera garantía de cuidado infantil para todos los niños menores de 5 años, incluida programación de día completo y durante todo el año”, reclamó la concejal de Brooklyn, Alexa Avilés.

Un segundo alquiler

Entre las manifestantes, se encontraba Meagan Dobrijevic, madre de un niño de 3 años de Astoria, quien detalló que el 16 de mayo, descubrió que su hija no obtuvo su añorado puesto en 3K.

“Cuando me enteré, estaba en el trabajo y mi corazón se hundió porque no tenía un plan de respaldo porque no creía que lo necesitara. Gastamos $20,000 al año en cuidado infantil y por eso hemos estado contando con 3K y PreK para liberar nuestras finanzas familiares y poder tomar la decisión de tener otro hijo. Ahora parece, que han tomado la decisión por nosotros”, compartió.

La concejal de Queens, Tiffany Cabán, recordó que miles de familias de color de clase trabajadora se están viendo obligadas a abandonar la ciudad de Nueva York, porque el cuidado infantil, puede ser tan caro como un segundo alquiler.

“El alcalde Adams puede y debe ofrecer los programas universales de 3-K y Pre-K que se prometieron a los neoyorquinos. Es absolutamente inaceptable hacer retroceder estos programas”, remató.