9 consejos para agilizar tu paso por la zona de Seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos

Los viajeros que transitan por los aeropuertos de Estados Unidos, a menudo, enfrentan una serie de problemas relacionados con la seguridad que pueden convertir una experiencia de viaje en una fuente de estrés significativo.

Las largas filas en los puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) son una queja común, especialmente durante los picos de viaje en festividades y vacaciones. Los tiempos de espera prolongados pueden ser frustrantes y agotadores, causando que los pasajeros pierdan sus vuelos o lleguen tarde a sus destinos. Además, la necesidad de cumplir con estrictas regulaciones, añade una capa extra de complicación, ya que no siempre es fácil recordar y seguir todas las reglas.

La variabilidad en el trato y las expectativas de los agentes de la TSA puede resultar en una experiencia impredecible, donde algunos pasajeros son sometidos a revisiones adicionales sin una razón aparente, lo que incrementa el estrés y la incomodidad. Además, la tecnología utilizada en los controles de seguridad, aunque avanzada, a veces falla o requiere recalibraciones, lo que puede ocasionar retrasos inesperados. Todos estos factores combinados contribuyen a una percepción negativa del proceso de seguridad aeroportuaria entre muchos viajeros.

Para que tu paso por seguridad de un aeropuerto en EE.UU. sea más rápido y puedas alcanzar tu vuelo sin contratiempos, te dejamos una serie de consejos prácticos para evitar demoras y hacer tu experiencia de viaje más fluida.

Generalmente, los viajeros encuentran largas filas en la Seguridad de los aeropuertos. (Foto: Lynne Sladky/AP)

9 consejos para pasar más rápido por la Seguridad de los aeropuertos de EE.UU.

1) Elige filas sin familias. Durante las festividades como Thanksgiving o Navidad, las filas en los aeropuertos tienden a estar más concurridas. Las familias con niños pequeños suelen tardar más tiempo en desatarse los zapatos y pasar todas las maletas por la banda, lo que puede generar demoras. Opta por filas con más adultos y menos niños para acelerar tu paso por el control de seguridad.

2) Ten listos tus documentos. Tener tus documentos listos es esencial para evitar retrasos innecesarios. Busca tu pase de abordar, pasaporte o visa antes de llegar al oficial de la TSA. No pierdas tiempo buscando tus documentos en el último momento, esto no solo evitará retrasos, sino también reducirá tu nivel de estrés.

3) Respeta la regla de líquidos. Uno de los principales motivos de retraso en los controles de seguridad es no cumplir con la normativa de líquidos y geles. Estos deben estar en recipientes individuales de no más de 100 ml (3.4 oz) y colocados en una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm. Antes de viajar, verifica que no excedas el límite permitido y asegúrate de tener todos tus líquidos en la bolsa adecuada.

4) Evita objetos prohibidos. Objetos punzocortantes, pistolas de pernos, clavos, herramientas grandes o bates de béisbol están prohibidos en el equipaje de mano. Llevar estos artículos puede resultar en revisiones adicionales que demorarán tu paso por seguridad.

5) Laptops y artículos electrónicos en su propia bandeja. Si llevas una laptop o un artículo electrónico más grande que una tablet, debes colocarlo en una bandeja de plástico separada al pasar por el escáner.

6) Usa los contenedores para tus objetos personales. No es necesario poner la maleta de mano en una bandeja de plástico. En su lugar, coloca gafas de sol, chaqueta, cinturón, llaves, teléfono y zapatos en los contenedores. Guarda estos artículos en tu maleta o bolsa en lugar de los bolsillos de tu chamarra para agilizar el proceso.

7) Viaja con zapatos que sean fáciles de quitar. Recuerda que en los aeropuertos de Estados Unidos debes quitarte los zapatos al pasar por seguridad. Usar calzado sin cintas que puedas quitar fácilmente puede ahorrarte tiempo.

8) Siempre dirígete en tono amable. Discutir con los agentes de la TSA solo puede empeorar tu experiencia. Mantén la calma y sigue las indicaciones con tranquilidad. Si tienes quejas, preguntas o sugerencias, mantén un tono amable y educado para evitar conflictos innecesarios.

9) Global Entry y TSA PreCheck. Si eres un viajero frecuente, considera inscribirte en alguno de estos programas que están diseñados para agilizar el proceso de entrada y los controles de seguridad.

Global Entry es un programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. que permite un proceso de entrada más rápido para viajeros preaprobados y de bajo riesgo al llegar al país. Los miembros ingresan a través de módulos automáticos en ciertos aeropuertos.

TSA PreCheck es un programa de la TSA que permite a los viajeros preaprobados pasar por controles de seguridad más rápidos y eficientes en aeropuertos participantes. Los miembros no tienen que quitarse los zapatos, cinturones o chaquetas ligeras, ni sacar las laptops y líquidos de sus maletas.

Estas membresías tienen una vigencia de cinco años y requieren cumplir con ciertos requisitos antes de obtenerlas. La inversión en tiempo y costo puede ser muy beneficiosa para quienes viajan con frecuencia.

