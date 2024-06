Angélica Vale afirma que no sabía leer español, por haber estudiado en un colegio francés

Isabel Lascurain y Angélica Vale sostuvieron una amena entrevista en donde hablaron de muchísimas cosas, pero uno de los temas que más ha cautivado la atención del público es descubrir que Angélica Vale aprendió a leer español de manera tardía, porque estudiaba en un colegio francés.

¿Pero cómo se dio cuenta de su problema de lectura con el idioma español? Ella lo relata de la siguiente manera: “Mis papás me metieron a un colegio francés y ahí estudié toda la primaria. Estaba en la sección francesa en lugar de la mexicana, entonces cuando me llega el libreto -para el musical de Vaselina- y me dicen que lo lea me doy cuenta de que no sabía leer en español”.

La entrevista como tal está en el canal de YouTube de Isabel, pero por el tiempo de la conversación el material lo dividieron en dos partes, ya que ambos materiales sobrepasan la hora de reproducción. En la primera entrega, la conductora de “Juego de Voces” habló de todos los amores que le llegaron al corazón, muchos de ellos platónicos. Y además recordó que cuando Televisa rompió relaciones con sus padres, a ella, aún siendo una niña, la terminaron sacando de las instalaciones con todo y policías como escoltas.

Aquí compartimos la primera parte de la entrevista:

